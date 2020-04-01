С доставкой на дом

Две недели назад, когда о самоизоляции говорили как о добровольной мере, «Комсомолка» устроила тест-драйв служб доставки. В «мирное» время заветный пакет с продуктами привозили через пару часов. Коронавирус подтолкнул людей заказывать в таких объемах, что курьеры начали не справляться. Сроки доставки увеличились до двух недель. Мы вновь решили узнать, за сколько привезут товары. Похоже, компании набрали сотрудников. Однако многие подняли минимальную сумму заказа.

Самые популярные сервисы:

Яндекс.Лавка

Доставка бесплатно, но в зависимости от района разные минимальные суммы заказа (300 - 1000 руб.). Работает с 7.00 до 0.00. Курьер доставляет за 10 - 20 минут.

«Самокат»

Доставка бесплатно. Заказ от 100 руб. Доставляют за 15 - 30 минут. Заказы принимают и привозят с 8.00 до 23.00.

«Азбука вкуса»

Минимальная сумма заказа в пределах МКАД 5000 руб. Если больше 8000 руб. - доставка бесплатно, а если меньше - 399 руб. Готовы привезти в день оформления. Круглосуточно, но нужно выбрать желаемый временной интервал.

«Ашан»

От 4000 руб. доставка бесплатно. В остальных случаях рассчитывается индивидуально. Привозят на следующий день с 9.00 до 0.00. Желаемый промежуток времени указываете вы. Заказы, оформленные до полудня, могут доставить в тот же день за 349 руб.

«О’кей»

Бесплатная доставка при заказе от 1999 руб. Если меньше, то стоимость доставки 99 руб. Однако привозят с 11.00 до 22.00 без возможности выбрать время. Если хотите выбрать интервал доставки, то 299 руб. При заказе от 2700 руб. доставка в любой интервал бесплатна.

«Перекресток»

Минимальная сумма заказа - 3000 руб. Бесплатная доставка при заказе от 2000 руб. для пенсионеров и инвалидов. Привозят с 8.00 до 0.00. Заказы принимаются на ближайшие пять дней. Однако сервис не всегда доступен. Выдает, что сейчас нельзя выбрать время доставки. Советуют проверить возможность доставки позже.

«Утконос»

Минимальная сумма заказа на дом 3000 руб. Внутри МКАД доставка бесплатная. Ежедневно выкладывают интервалы доставки, которые нужно успеть выбрать. Нам это сделать не удалось - все время было занято.