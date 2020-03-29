Как российский бизнес помогает обществу бороться с пандемией коронавируса

Богатейшие люди планеты в эти дни выделяют круглые суммы из своих состояний на борьбу с распространением коронавируса. Например, основатель компании Microsoft Билл Гейтс еще в феврале выделил $100 млн на сдерживание инфекции в Китае. Увы, не помогло. С тех пор зараза охватила весь мир. Пришла она и в Россию, и теперь уже российская бизнес-элита соревнуется в том, кто предложит лучшую программу помощи пострадавшим от коронавируса.

Вот лишь некоторые из них.

БАНКИ ОБЪЯВЛЯЮТ МОРАТОРИЙ НА ШТРАФЫ

«Сбербанк» принял решение предоставить на срок до 6 месяцев кредитные каникулы тем, кого затронул коронавирус или вынужденный карантин. Это значит, что людям в тяжелой ситуации можно будет на полгода заморозить платежи по кредитам – и при этом не получить за это время штрафы и пени, а также не испортить свою кредитную историю. Подать заявление на кредитные каникулы и загрузить документ, подтверждающий болезнь или резкое снижение заработка, можно дистанционно через сайт банка.

Банк ВТБ запустит льготные кредиты для малого бизнеса, а также предоставит кредитные каникулы на срок до 3 месяцев людям, пострадавшим от коронавируса.

«Альф Групп» (контролирует Альфа Банк) передаст 1 млрд рублей в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Деньги пойдут на неотложные меры для тех, кто больше всего пострадал от инфекции.

Еще один миллиард рублей выделил глава «Норильского Никеля» Владимир Потанин. Эти средства пойдут на помощь общественным организациям, который противостоят коронавирусу.

ПОЖИЛЫМ — ПРОДУКТЫ, ВРАЧАМ — БЕСПЛАТНОЕ ТАКСИ

Многие крупные технологические компании сейчас обеспечивают бесплатный доступ к онлайн-ресурсам и упрощают заказы в службах доставки. Все ради того, что стимулировать людей побольше сидеть дома и не разгуливать по людным местам.

«Яндекс» запустил проект «Помощь рядом». 250 млн рублей выделено на поездки врачей, а также бесплатную доставку медикаментов. Подключиться к системе может любой водитель, который хочет внести свой вклад в борьбу с эпидемией. Еще 200 млн рублей компания дала на создание дистанционной платформы для обучения школьников.

Холдинг Mail.ru начала волонтерский проект помощи пожилым людям, которым настоятельно рекомендовано в эти дни не покидать пределы своих квартир. Добровольцы принимают заказы пенсионеров и доставляют им на дом продукты и лекарства. Кроме того, компания выделила 1 млрд рублей на поддержку малого бизнеса – кафе, фитнес-залы, химчистки сейчас оказались на грани банкротства из-за карантина.

Онлайн-кинотеатры Okko и Premier отменили платную подписку на свои коллекции, чтобы людям было, чем заняться дома. А та же Mail.ru с той же целью запустила кампанию «Играем дома» и дала пользователям бесплатный доступ к бонусам и наградам в мобильных играх.

А вот крупнейший российский разработчик мобильных игр Playrix выделил 100 млн рублей на закупку в регионах аппаратов искусственной вентиляции легких, рентгеновских аппаратов, а также масок и других медицинских изделий.

«ГАЗОВЫЕ» АНТИСЕПТИКИ И «ПИВНЫЕ» ГЕЛИ

Миллиардер Михаил Гуцериев (28-е место в списке богатейших людей России 2019 года) объявил, что готов переоборудовать свои гостиницы в Москве под временные госпитали для заболевших коронавирусом.

А ряд компаний готов перейти на производство самых востребованных сейчас дезинфицирующих препаратов. Например, «Газпром» наладит массовое производство антисептиков из газа, а Клинский пивоваренный завод намерен выпускать гели-санитайзеры для рук и бесплатно раздавать их всем нуждающимся.

Из иностранных богатеев помощь в Россию уже направил владелец интернет-магазина AliExpress Джек Ма – он передал в нашу страну 1 миллион медицинских масок и 200 тысяч тестов на коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исход на дачи: коронавирус обогатит гастарбайтеров и владельцев домов с интернетом

«КП» проверила, правда ли, что ажиотаж от полок с гречкой и туалетной бумагой переместился в загородную сферу (подробности)

«Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня»: Медики запустили флэшмоб с призывом к самоизоляции

Врачи из разных стран мира уговаривают людей оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса [фото, видео]