Шутка поднимает иммунитет
Новости сейчас напоминают сводки с фронтов и не особо радуют. Но вперемежку со страшилками люди с удовольствием пересылают друг другу в сети приколы о пандемии. И правильно делают! Учеными доказано: юмор укрепляет иммунитет.
Специально для читателей «Комсомолки» - страница здоровых, общеукрепляющих шуток про коронавирус.
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Фото: Кадр из фильма.
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Фото: Кадр из фильма.
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ИСТОЧНИК KP.RU