2020-03-31T13:47:05+03:00
Анекдоты

Шутка поднимает иммунитет

Приколы из интернета о коронавирусе [Выпуск 2]
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Таня, мне только корни покрасить.Таня, мне только корни покрасить.Фото: Shutterstock
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Новости сейчас напоминают сводки с фронтов и не особо радуют. Но вперемежку со страшилками люди с удовольствием пересылают друг другу в сети приколы о пандемии. И правильно делают! Учеными доказано: юмор укрепляет иммунитет.

Специально для читателей «Комсомолки» - страница здоровых, общеукрепляющих шуток про коронавирус.

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Фото: Кадр из фильма.

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Фото: Кадр из фильма.

Фото: Кадр из фильма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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