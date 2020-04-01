Шутка поднимает иммунитет

Новости сейчас напоминают сводки с фронтов и не особо радуют. Но вперемежку со страшилками люди с удовольствием пересылают друг другу в сети приколы о пандемии. И правильно делают! Учеными доказано: юмор укрепляет иммунитет.

Специально для читателей «Комсомолки» - страница здоровых, общеукрепляющих шуток про коронавирус.

* * *

Соцсети.

* * *

Если школы будут очень долго закрыты, родители найдут вакцину

* * *

Соцсети.

* * *

Шел десятый день карантина.

В девятиэтажке стали обмениваться мужьями

* * *

Соцсети.

* * *

Соцсети.

* * *

Соцсети.

* * *

Фото: Кадр из фильма.

* * *

Фото: Кадр из фильма.

* * *

Фото: Кадр из фильма.

* * *

Соцсети.

* * *

Соцсети.

* * *