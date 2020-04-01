Ежедневная аудитория мини-приложений ВКонтакте выросла на 260% в период самоизоляции

ВКонтакте рассказала, что в период самоизоляции выросла активность и количество аудитории VK Mini Apps — это платформа с мини-приложениями, которые открываются внутри VK. Они работают так же быстро, как нативные, но их не нужно отдельно скачивать и устанавливать.

Так, пользователей, которые ежедневно заходят в мини-приложения, стало больше на 260% по сравнению с прошлым месяцем, а тех, кто ищет сервисы в каталоге — на 120%. Побит и рекорд по ежемесячной аудитории VK Mini Apps — в марте этот показатель превысил 27 миллионов человек.

Изменились и категории мини-приложений, куда пользователи заходят чаще всего. Прежде на первом месте были «Развлечения», затем — «Шоппинг» и «Образ жизни». Теперь же список возглавила категория «Образ жизни» — в неё, например, входит мини-приложение COVID-19, куда каждый день заходят больше миллиона пользователей. Следом идут категории «Бизнес» с полезными для предпринимателей сервисами и «Развлечения», где собраны мини-приложения для разнообразного досуга.

В связи с пандемией люди активно используют и другие мини-приложения. Например, делятся идеями в сервисе «Петиции» — ежедневно его стали посещать в 20 раз больше человек. Особенно популярны обращения про отмену оплаты ЖКХ и запрет на посещение Карелии.

За неделю другие продукты ВКонтакте также показали рост:

VK — одна из крупнейших в рунете платформ, которая предоставляет новости о коронавирусе от проверенных источников, рассказывает о мерах защиты и помогает оставаться на связи и поддерживать друг друга, когда нужно быть дома.

Пользователи внимательно следят и за другими проектами, которые ВКонтакте реализовывает в связи с COVID-19:

Ранее ВКонтакте создала единый центр информации по коронавирусу, запустила ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников (vk.com/feed/coronavirus) и открыла программу поддержки НКО, которые готовы заниматься профилактикой коронавируса и реализовывать связанные с ним проекты. Также VK подготовила подробные рекомендации для преподавателей по использованию платформы для удалённого обучения. Кроме того, ВКонтакте публикуются онлайн-концерты, театральные постановки и выступления исполнителей классической музыки.