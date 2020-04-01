2020-04-01T13:04:42+03:00
Звезды

«Пью успокоительное, так как нечем платить людям зарплату»: как Анна Седокова, Елена Малышева, Тимати спасают свой бизнес

Звезды объявили скидки на еду и одежду, а в клинику к теледоктору возят на бесплатном такси
Ирина ВИКТОРОВА
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Елена Малышева запустила акцию — в ее клинику возят пациентов на такси бесплатно.Елена Малышева запустила акцию — в ее клинику возят пациентов на такси бесплатно.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Многие знаменитости вкладывали свои миллионные зарплаты и гонорары в открытие бизнес-проектов. У одних эти предприятия до сих пор не окупились, а другим бизнес приносил приличный доход. Поэтому и спасают свои проекта артисты и телеведущие по-разному: каждый в меру своих финансовых возможностей, связей, опыта. Рассказываем, как звезды борются за свой бизнес и доходы.

Быстрая реакция

Звезды, чьи бизнес-проекты крепко стояли на ногах, стараются удержать клиентов акциями и выгодными предложениями. Бизнесы этих знаменитостей должны пережить нынешний кризис. Главный теледоктор Елена Малышева с 1 апреля перевела свою медицинскую клинику на укороченный рабочий день: с 10 до 15. Клиентов у известных докторов в этой частной клинике раньше было достаточно, многие приезжали из регионов на консультацию, часто сюда ходили столичные пенсионеры – поклонницы теледоктора. Теперь народ сидит по домам, едут к врачам с неотложными проблемами. Поэтому объявили акцию – доставка к врачу и обратно на такси за счет клиники Малышевой, ввели скидки на дистанционные консультации врачей. Кроме того, один из бизнес-проектов Елены Васильевны в плюсе – выросли в разы заказы на доставку ее готовых наборов еды для похудения или правильного питания. Люди, у которых есть возможность тратить 600 – 700 руб. в день на питание одного члена семьи активно заказывают доставку готовых упакованных в контейнеры блюд.

Тимати после закрытия точек питания пиарит доставку, сделав скидку 20% на все меню, обещает публиковать в своих соцсетях видео, как народ сам готовит фирменный бургер компании рэпера. У Тимати и его компаньонов остановился весь бизнес: продюсерский центр, салоны красоты, точки питания, картинг, автомойки… Эта прибыльная компания переживет кризис и продолжит работу, а вот жена Тимати видимо хочет иметь собственные деньги на карманные расходы, поэтому ради спасения своего салона красоты даже после обвинений в спекуляции продолжает торговать антисептиками по «сказочным ценам».

Ксения Бородина не сильно переживает за простой семейных ресторанов-парков – она одна из совладельцев. Дело в том, что телеведущая не потеряла основную работу – ее проекты не заморожены, продолжают выходить. Кроме того, именно Бородина стала одной из немногих звезд, у которой сейчас растут заказы на коммерческие размещения в соцсетях. Ведущая «Дома-2» рекламирует товары с доставкой на дом. Средняя стоимость размещения в ее соцсетях – 400 тыс. руб. – возможны скидки. Заказы на рекламу в соцсетях выросли у семейных звезд с детьми и огромной армии подписчиков: лидеры – Ксения Бородина и Регина Тодоренко.

Звезды, которые решили выпускать тканевые маски и торговать красивыми, но бесполезными аксессуарами в своих интернет-магазинах большого потока новых клиентов не получили. Среди таких предприимчивых звезд – Кети Топурия, группа Little Big. Эти звезды запускали в продажу тканевые маски по 1000 – 1500 рублей за штуку. Специалисты не раз предупреждали, что тканевые маски надо постоянно стирать и гладить – иначе они могут стать местом скопления грязи и т.п. Эксперты ВОЗ рекомендуют менять медицинскую маску через два часа – иначе под ней образуется среда, благоприятная для размножения вредных бактерий. Маски со стразами и прочими украшениями, запущенные дизайнерами и звездами в продажу не являются медицинскими, и не защищают человека.

Виктория Боня, чтобы спастись от убытков запустили он-лайн марафоны. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виктория Боня, чтобы спастись от убытков запустили он-лайн марафоны.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Выпила таблетки, помедитировала…»

Самый популярный бизнес у наших звезд – собственные бренды одежды, вещи они реализуют через интернет-магазины. Продажи, несмотря на скидки, упали у многих более чем на 60%. Виктория Боня, чтобы компенсировать убытки начала дополнительные платные марафоны в соцсетях – проводит гимнастику для лица. Кроме того, у Виктории сейчас убытки от продажи одежды покрывает другой бизнес: он-лайн школа, где она регулярно учит, как полюбить себя, притягивать деньги и богатых мужчин. Курс стоит 15900 руб.

А вот певица Анна Седокова последние дни много нервничает: переживает за коллектив своего бренда одежды, придумывает антикризисные меры – акции, запустила линию домашней одежды. Сейчас ее консультант в бизнес-делах – гражданский муж Янис Тимма. Крепкое мужское плечо, на которое певица теперь может опереться у нее появилось почти год назад. Анна живет гражданским браком с баскетболистом сборной Латвии и подмосковного клуба «Химки» 27-летним Янисом Тимма. По неофициальным данным его годовой контракт оценивается в сумму около миллиона долларов. Сейчас все игры остановлены, и Тимма постоянно рядом с Анной. Она счастлива: «Янис сказал мне: «Я никогда не видел людей, так отчаянно сражающихся за свой бизнес…»

Анна Седокова демонстрирует комплект домашней одежды за 14 тысяч рублей и предлагает в ней сидеть дома на карантине — певица надеется заработать на продаже. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна Седокова демонстрирует комплект домашней одежды за 14 тысяч рублей и предлагает в ней сидеть дома на карантине — певица надеется заработать на продаже.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Неужели обеспеченный жених не поможет любимой Анне и не поддержит ее бизнес на плаву во время кризиса? Скорее всего, он взял на себя все бытовые расходы, к тому же у Седоковой большая ипотека…. Певица сильно переживает, рассказывает, что «малый бизнес в ауте», узнает, как дела у других предпринимателей: «Я не понимаю, как дальше, я ответственна за людей, у меня двадцать сотрудников и нет возможности платить полную зарплату, так как у меня впереди нет ни одного концерта, и я ещё должна вернуть предоплаты. Я выпила две таблетки валерианки, помедитировала. Подумала о хорошем, но я так переживаю за тех, кто доверил мне свои жизни. Переживаю за своих музыкантов, которые остались без работы. За всех тех, кто через три дня останется без работы и без зарплаты…» Люди теперь экономят, но находятся и те, кто заказывает свитшоты у Седоковой - со скидкой по 6000 (!) руб.

Жена Джигана Оксана Самойлова и раньше не получала доходов от продаж одежды своего бренда, а сейчас тем более – не удается распродать со скидками то, что уже отшито. Елена Летучая не грустит из-за спада продаж в своем магазине – она получила сразу три новых контракта: телепередачи с ее участием теперь выходят на телеканалах «СТС», «ЧЕ», «Россия».

Кинопроизводство встало, поэтому премьера фильма «Артек», снятого кинокомпанией Михаила Галустяна перенесена на осень. Но артист не унывает – у него выгодный контракт с СТС. А вот супруга Михаила Галустяна только недавно открыла салон красоты – муж дал денег на старт проекта. Теперь очевидно, что окупаемость этого бизнес-проекта затянется из-за временного закрытия.

Серьезные бизнес-проекты с огромной выручкой в среде шоу-бизнеса у Сергея Жукова (кондитерское производство, рестораны, компания по оптовым поставкам мяса и др.), а также у Тимати. У большинства звезд главный источник дохода их творческая деятельность. И те, и другие надеются, что нынешние каникулы ненадолго.

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О том, как наши знаменитости теряют доходы из-за отмены съемок и переноса концертов – они рассказывают в социальных сетях и интервью. А вот свои новые заработки не спешат рекламировать. Мы узнали, как начали адаптироваться с финансовой точки зрения артисты на карантине. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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