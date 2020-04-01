Радистка Кэт и подружка вора в законе из фильма "Место встречи изменить нельзя": как сейчас выглядит первая жена Андрея Миронова

Андрей Миронов был женат дважды. Его первой супругой была актриса Екатерина Градова, ставшая известной на весь мир после роли радистки Кэт в культовом фильме "Семнадцать мгновений весны". В браке с Мироновым, который продлился всего пять лет, в 1973 году родилась единственная дочь знаменитого артиста Мария Миронова. Она пошла по стопам звездных родителей. На днях получила звание народной артистки. Помимо успешной карьеры в театре и кино Мария - счастливая мама двух сыновей, младшему из которых всего полгода.

Мария Миронова отпраздновала два счастливых события. 30 марта ей присвоили почетное звание Народной артистки и в этот же день она отметила полгода со дня рождения своего младшего сына Федора. Малыш появился на свет в Греции 30 марта 2019 года.

В честь памятных дат Мария опубликовала в блоге фото со своей мамой - актрисой Екатериной Градовой. "Нам сегодня полгода! И совершенно непонятно, как мы жили раньше без этого маленького и безумно любимо-позитивного человека! Мамочка, родная, празднуем день рождения внука по скайпу", - обратилась актриса к родительнице.

mariya_mironova_actress Мамочка, родная, празднуем день рождения внука по скайпу

Из-за пандемии коронавируса и карантина женщина не смогла приехать к дочке и внуку. Градова живет на даче во Владимирской области со своим вторым мужем - физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым. Актрисе 73 года и в ней невозможно узнать ту красавицу, которая полюбилась миллионам телезрителей по роли радистки Кэт в культовом фильме "Семнадцать мгновений весны".

Популярность, обрушившаяся на Екатерину в 1973 году, затмила даже ее звездного супруга Андрея Миронова, за которого она вышла замуж в 1971 году. Миронов не хотел жену-актрису, он хотел жену-домохозяйку. Ради любимого Градова отказываясь от многих предложений в театре и кино, чтобы больше времени уделять семье. Однако брак это не спасло. Они развелись в 1975 году. Уходя, Миронов сказал, что никто не займет его место рядом с Екатериной. Его слова оказались пророческими. Новые отношения с мужчиной у актрисы сложились через много лет.

После развода с Мироновым в 1979 году Екатерина снялась в фильме "Место встречи изменить нельзя". Роль эффектной блондинки Светланы Петровны Волокушиной, подружки вора в законе Петра Ручечника, стала для нее последней.

Потом актриса долгое время тяжело болела, врачи были уверены, что она не выживет. Но вера в Бога и молитвы помогли ей исцелиться. "Был период, когда я сильно болела, года два практически не выходила из дома, вес дошел килограммов до 45. Однажды в больнице случайно услышала, как врач сказал моей близкой подруге: «Забирайте ее, пусть хоть последний Новый год дома встретит». Вот тогда я обратилась к Богу, и болезнь отступила", - рассказывала она в одном из интервью.

Исцелившись, Градова окончила Свято-Тихоновский Богословский институт, занималась преподавательской деятельностью, много путешествовала по монастырям. Однажды в Оптиной Пустыни она познакомилась с Игорем Тимофеевым, который стал ее вторым мужем. Он младше своей звездной супруги на девять лет. В начале 90-х они обвенчались. А через некоторое время в их семье появился приемный сын Алексей Суховерков. Супруги взяли ребенка из детского дома. Того самого детдома, в котором снимали сцену родов радистки Кэт в сериале "Семнадцать мгновений весны".