Налоги для владельцев коммерческой недвижимости в Москве 2020: кого освободят от уплаты и на какой срок

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый пакет мер, которые должны поддержать пострадавших от коронавируса предпринимателей. Многие отрасли бизнеса после того, как большая часть жителей ушла в режим самоизоляции, фактически поставили на паузу. Чтобы спасти малый и средний бизнес, городские власти разработали новые меры поддержки. В том числе изменены сроки уплаты или отменены налоги для владельцев коммерческой недвижимости в Москве 2020.

Например, по некоторым налогам и сборам продлены сроки уплаты.

1. Компании, которые работают в торговле, общепите, туризме, культуре, спорте, досуге, гостиничном бизнесе или оказывают бытовые услуги населению, могут внести авансовые платежи за первый квартал 2020 года до 31 декабря 2020-го.

2. Также до 31 декабря 2020 года продлен срок уплаты торгового сбора.

«Эти нормы начнут действовать после вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов страны полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов», - говорится в сообщении мэрии.

АРЕНДАТОРЫ ГОРОДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Кроме того, на несколько месяцев от арендной платы освободят остановившийся из-за карантина бизнес, который снимает нежилые объекты и арендует землю у Москвы, городских предприятий и учреждений. Это касается ИП и компаний, которые работают в следующих сферах:

- культура,

- физическая культуры и спорт,

- выставочная деятельность,

- развлекательная деятельность,

- просветительская деятельность

- образовательная деятельность,

- досуг,

- туризм,

- предоставление гостиничных услуг,

- услуги общественного питания,

- торговля,

- бытовые услуги.

В документе, опубликованном на сайте Мэрии Москвы, говорится:

«Арендная плата не будет взиматься с первого числа месяца, когда деятельность компании была приостановлена, до последнего календарного дня месяца, в котором организация возобновила работу, но не ранее 1 июля 2020 года».

АРЕНДОДАТЕЛИ-ЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ СНИЗЯТ АРЕНДНЫЕ СТАВКИ

Многие предприниматели, которые были вынуждены временно закрыть свои точки, переживали, что аренду за время простоя все равно придется платить: некоторые арендодатели никак не хотят идти навстречу. Для решение этой проблемы московские власти пообещали меры поддержки владельцам недвижимости, которые снизят арендные ставки для пострадавшего бизнеса. Итак, налоги для владельцев коммерческой недвижимости в Москве 2020.

Собственников зданий и помещений, в которых размещаются торговые объекты, места общественного питания и бытового обслуживания просят снизить арендные ставки не менее чем на 50% от первоначальных.

Что они получат от города взамен? Им вернут сумму, которая ранее была выплачена:

- в качестве налога на имущество организаций,

- земельного налога,

- арендной платы за землю.

ПОДДЕРЖКА АРЕНДАТОРОВ КИОСКОВ И ПАВИЛЬОНОВ В МЕТРО

- На весь период режима повышенной готовности арендаторам уличных «киосков», а также павильонов в переходах и вестибюлях метро «уменьшили на 50 процентов плату по договорам на право торговли».

- Однако если предприниматель принимает решение временно приостановить работу точки, от выплат по аренде он освобождается.

В мэрии поясняют:

«Мера поддержки действует с первого числа месяца приостановления деятельности до последнего календарного дня месяца, в котором возобновилась работа, но не ранее 1 июля 2020 года».

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