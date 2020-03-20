2020-03-20T17:40:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за COVID-19

Последними такое решение приняли власти Ингушетии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за COVID-19Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во всех российских регионах принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Последними такое решение приняли власти Ингушетии.

«Режим повышенной готовности введен на территории республики распоряжением главы региона Махмуда-Али Калиматова», - передают РИА Новости сообщение в пресс-службе главы Ингушетии.

Напомним, в рамках режима повышенной готовности все школы и вузы страны должны перейти дистанционный режим обучения, также отменяются все массовые и спортивные мероприятия.

Как сообщал сайт kp.ru, о введении режим повышенной готовности во всех 85 регионов России стало известно 19 марта. Первыми, еще 5 марта, такое решение приняли власти Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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