Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
Во всех российских регионах принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Последними такое решение приняли власти Ингушетии.
«Режим повышенной готовности введен на территории республики распоряжением главы региона Махмуда-Али Калиматова», - передают РИА Новости сообщение в пресс-службе главы Ингушетии.
Напомним, в рамках режима повышенной готовности все школы и вузы страны должны перейти дистанционный режим обучения, также отменяются все массовые и спортивные мероприятия.
Как сообщал сайт kp.ru, о введении режим повышенной готовности во всех 85 регионов России стало известно 19 марта. Первыми, еще 5 марта, такое решение приняли власти Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»