Режим работы метро в Москве в период самоизоляции: как будет работать

В столице с 30 марта начинается домашний режим самоизоляции – он вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Из указа понятно, что просто так погулять выйти не получится. Покидать квартиру разрешается только в пяти случаях: нужна экстренная медицинская помощь, поездка на работу, покупка продуктов и лекарств, выгул домашних животных (на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания), вынести мусор. А как будет работать метро в Москве?

- Ограничения движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено, - сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Режим работы метро в Москве в период самоизоляции останется привычным: столичный метрополитен будет работать 7 дней в неделю, с 5.30 до 1.00. А как же быть с билетами, которые «сгорят» от того, что москвичи ограничены в передвижении?

- Проездные билеты транспорта Москвы будут продлены на 5 дней. Очень просим обратить внимание, что продление будет доступно только тем, кто ни разу не проедет ни на одном виде городского транспорта с 30 марта по 3 апреля, - рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Какие билеты продлят? Проездные билеты московского транспорта, записанные на «Тройку» на 60 поездок, 30 дней, 90 дней, 365 дней, а также ТАТ. Для записи дополнительных дней надо, начиная с 6 апреля, нужно обратиться в кассу метро, на информационную стойку метро или в киоски Мосгортранс.

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