2020-03-30T01:51:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим работы метро в Москве в период самоизоляции: как будет работать

Стало известно, как будет работать метро Москвы в период самоизоляции. Рассказываем о режиме работы подземки
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Режим работы метро в Москве в период самоизоляции останется привычнымРежим работы метро в Москве в период самоизоляции останется привычнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В столице с 30 марта начинается домашний режим самоизоляции – он вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Из указа понятно, что просто так погулять выйти не получится. Покидать квартиру разрешается только в пяти случаях: нужна экстренная медицинская помощь, поездка на работу, покупка продуктов и лекарств, выгул домашних животных (на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания), вынести мусор. А как будет работать метро в Москве?

- Ограничения движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено, - сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Режим работы метро в Москве в период самоизоляции останется привычным: столичный метрополитен будет работать 7 дней в неделю, с 5.30 до 1.00. А как же быть с билетами, которые «сгорят» от того, что москвичи ограничены в передвижении?

- Проездные билеты транспорта Москвы будут продлены на 5 дней. Очень просим обратить внимание, что продление будет доступно только тем, кто ни разу не проедет ни на одном виде городского транспорта с 30 марта по 3 апреля, - рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Какие билеты продлят? Проездные билеты московского транспорта, записанные на «Тройку» на 60 поездок, 30 дней, 90 дней, 365 дней, а также ТАТ. Для записи дополнительных дней надо, начиная с 6 апреля, нужно обратиться в кассу метро, на информационную стойку метро или в киоски Мосгортранс.

Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли новые меры по борьбе с распространением коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Самоизоляция в Москве: главное»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта 2020: в Москве ввели режим самоизоляции для все горожан, а власти Китая сообщили об окончании эпидемии
Мы собрали последние новости о коронавирусе и необходимых ограничениях по всему миру и в России на утро 30 марта 2020 года
Всеобщий режим самоизоляции в Новой Москве 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Всеобщий режим самоизоляции вводится для всех жителей Новой Москвы независимо от возраста с 30 марта 2020 года. Рассказываем, до какого числа он продлится и как будет действовать
Новости 24
"Езжу по гостям, что нам будет?": Трёхкратная олимпийская чемпионка отказалась соблюдать карантин
В МЧС предупредили москвичей о резком ухудшении погоды
В Украине министры финансов и здравоохранения подали в отставку
Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации
Рейс Сочи - Москва экстренно садится в Шереметьеве
Правительство изменило список непродовольственных товаров первой необходимости
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
Андрей Воробьев о новых мерах по борьбе с коронавирусом: Соблюдайте домашний режим
Песков: Путин продолжает работать в прежнем режиме
Соседи придумали, как доставлять пиво во время домашнего карантина
Зеленский заявил об упадке экономики и угрозе дефолта
В России презервативы подорожали сильнее гречки
Главный инфекционный врач США: в стране могут умереть до 200 тысяч человек
Названа смертельная опасность употребления грейпфрута
Коронавирус в США: за день в Нью-Йорке covid-19 заболели 7195 человек
Российские телеканалы объединились, чтобы удержать зрителей дома
Остров Пхукет полностью закроют для въезда из-за коронавируса