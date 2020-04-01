Посольство РФ в Кении: Мы круглосуточно на связи с россиянами, списки на эвакуацию сформированы

Посольство России в Кении рассказало «КП» о ходе подготовки к эвакуации соотечественников, которые застряли в этой стране из-за глобального карантина. Ситуация здесь куда лучше, чем, например, в Индии (где иностранцы теперь зачастую сталкиваются с агрессией местных). Но, как жаловались «КП» россияне из Найроби, многие из них изнывают от неопределённости. И вот — официальный комментарий Посольства:

— На сегодняшний день к нам обратилось 44 гражданина России, которые не имеют возможности покинуть территорию страны, поскольку кенийские власти 25 марта полностью закрыли международное авиасообщение и пограничные пункты пропуска, — сообщил kp.ru заведующий консульским отделом Посольства РФ в Кении Олег Кипоренко. — Подали эти списки в МИД России, ждём дальнейших указаний, как действовать дальше.

Конкретной информации по срокам эвакуации «от Центра» пока не поступало. Но, по словам собеседника «КП», он в круглосуточном режиме находится на связи со всеми россиянами в Кении, отвечает на телефон, электронную почту и в мессенджерах, так что когда сведения появятся — наши соотечественники из «вывозного списка» узнают об этом незамедлительно.

Также дипломат рассказал о местной ситуации с коронавирусом:

— 27 марта в Кении введён комендантский час (с 7 часов вечера и до 5 утра). В стране зафиксировано 59 случаев коронавируса, двое человек выздоровели, один скончался. Порядка 300 человек находятся под наблюдением на карантине как потенциальные больные. Исходя из существующей тенденции, число случаев заражения, скорее всего, будет расти.

В ряде стран ситуация с вывозом россиян постепенно улучшается — например, из Таиланда на 1-2 апреля запланирован ряд авиарейсов общей вместимостью порядка 700 человек.