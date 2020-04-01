Как в карантине от коронавируса не подхватить вирус компьютерный

Уникальной ситуацией не преминули воспользоваться кибермошенники. О новых угрозах пользователям компов в условиях карантина и о том, как этих угроз избежать, «КП» рассказал доцент кафедры «Право» Московского института электронной техники (МИЭТ) Генрих Девяткин.

СОВЕТЫ ШКОЛЬНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ

У школьников – формально вторая неделя каникул, но многие из них уже сменили классную доску на экран монитора, перейдя на онлайн-обучение.

При проведении занятий часто применяется формат онлайн-конференций. Нужно иметь в виду, что не все приложения, позволяющие их проводить, безопасны. При использовании бесплатных версий приложения обязательно всплывают ссылки с рекламой, перейдя по которым, школьник может «подхватить» вредоносную программу. Оптимальным является приобретение версий платных приложений.

При обучении лучше выбирать те ресурсы, которые есть на сайте школы, с готовыми «переходами» на них. Управляющий совет школы должен предоставить каждому ученику подробную инструкцию по пользованию интернет-ресурсами на сайте школы.

Делу - время, но и потехе - час! А любимое занятие для многих подростков - онлайн-игры. Родители должны знать, что злоумышленники сейчас усилили охоту за доступом к логину и паролю игроков и «крадут» игровые предметы, которые стоят недешево. Например, уже зафиксированы десятки случаев, когда в популярнейшей игре «Танки» мошенники «стащили» у пользователей их цифровые танки и вовсю развлекались за чужой счет.

Если ребенок играет в онлайн-игры, не «привязывайте» его аккаунт к номеру телефона, лучше использовать альтернативные варианты. Например, создать отдельную электронную почту именно под регистрацию и авторизацию в игре.

КИБЕРГИГИЕНА ДЛЯ БЛОГЕРОВ

Серьезной киберугрозой сегодня является создание «цифрового двойника» человека. Особенно это актуально для медийных лиц, а также для тех, кто зарабатывает на своем аккаунте в социальных сетях.

Мошенники используют программы, позволяющие создавать видео с человеком, воспроизводить его голос. Подписчики видят «гуляющие» в сети видео с их кумиром, который предлагает отправить деньги, например, на борьбу с коронавирусом. Понять, реальный ли человек на видео, неспециалисту практически невозможно.

Недавно, приняв во внимание ажиотаж с пандемией коронавируса, преступники подделали ролик, на котором представитель компании, которая занимается изготовлением медицинских масок, предлагал перевести предоплату за маски по номеру телефона. Оказалось, что похожее видео действительно было ранее загружено на страницу директора компании в Instagram, но преступники, оставив «картинку», изменили часть слов руководителя и выставили фальшивые реквизиты.

Универсальной защиты от такого рода мошенников не существует, поэтому обращение в правоохранительные органы, пожалуй, - единственный способ борьбы с этим явлением. В условиях самоизоляции сделать это можно через электронную форму. Например, удобно использовать разделы «Интернет-приемная» на сайте Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ.

ОТКРЫТКИ В МЕССЕНДЖЕРАХ

Конечно, здесь возникает вопрос фиксации цифровых следов киберпреступления. Когда совершается, например, квартирная кража, на место преступления выезжает следственная группа, которая собирает оставленные преступником следы. Чтобы получить цифровые следы преступления, нужно работать со смартфонами, персональными компьютерами.

Сейчас многие получают в мессенджерах смешные открытки про коронавирус или шуточки на этот счет в формате короткого видео. При просмотре таких сообщений в смартфон может проникнуть вредоносная программа. Сообщение достаточно просто открыть, не сохраняя. Цель «вируса» – получение персональных данных абонента. Далее все действия в смартфоне (например, авторизация в онлайн-банке) становятся известными преступникам. После того, как оказались взломанными логин и пароль в онлайн-банке, злоумышленники получают доступ к смс-сообщениям от банка. Устанавливаются данные о местонахождении абонента и перехватывается сообщение с обслуживающей эту территорию сотовой вышки либо через «фальшивую вышку» (как правило, это автомобиль с необходимым оборудованием). После того, как преступники ввели логин и пароль жертвы в онлайн-банке, им же на телефон приходит полученное смс-сообщение с одноразовым проверочным кодом. После этого злоумышленники получают доступ к счетам.

В этом случае обращение в банк и правоохранительные органы крайне редко дает результат. Как правило, преступники используют вирусы со «сроком жизни», которые самоудаляются с зараженного устройства.

Более надежной является схема использования интернет-банка исключительно через стационарный компьютер. Устанавливая приложение банка на смартфон, вы увеличиваете риск лишиться своих средств. Современные телефоны намного уязвимее, чем компьютеры.

КАК УБЕРЕЧЬ УЛИКИ

Не выключать, не перезагружать смартфон, компьютер, не выходить из Интернета – эти правила могут позволить сохранить цифровые следы преступления. Особенно это актуально для сайтов-однодневок, через которые человек потерял свои деньги. В этом случае необходимо максимально постараться «не выходить» со страницы этого сайта до момента передачи следователю устройства.

Нередко при вымогательстве киберпреступники используют функцию самоудаления фотографий, которые направляют жертве. Следует постараться успеть сделать скрин-шот такой фотографии и сохранить всю переписку.

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