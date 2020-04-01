2020-04-01T13:15:45+03:00
Общество

В России появился новый способ мошенничества с возвратом авиабилетов

Мошенники пытаются выманить данные банковских карт и провести незаконные операции
Елена АКИМОВА
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Мошенники пытаются нажиться на россиянах, обещая вернуть деньги за отмененные перелетыМошенники пытаются нажиться на россиянах, обещая вернуть деньги за отмененные перелетыФото: Иван ВИСЛОВ
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В России появился новый способ мошенничества, связанный с массовой отменой рейсов.Мошенники решили нажиться на тех, кто пытается вернуть деньги за неосуществленный перелет. Потенциальными жертвами обмана могут стать несколько миллионов человек.

Мошенники звонят россиянам от лица авиакомпаний и предлагают вернуть деньги за билеты. Основной расчет на то, что паника из-за коронавируса делает людей менее бдительными. Многие готовы продиктовать лже-сотруднику авиакомпании реквизиты банковской карты, на которую нужно зачислить деньги. Именно это и нужно мошенникам, получив сведения, в том числе CVC-код, они могут совершить любые незаконные операции.

Об этом «Известиям» рассказал глава Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ Андрей Паранич.

В банковском сообществе знают об этой схеме мошенничества, подтвердили Сбербанке, Газпромбанке, «Открытии», банках «Абсолют» и «Зенит».

В ЦБ «Известиям» сообщили, что постоянно отслеживают новые сценарии социальной инженерии, в том числе с учетом нынешней ситуации, однако информацию о мошенничестве с возвратом денег за отмененные рейсы в регуляторе не уточнили.

Тем не менее, гражданам рекомендовали не сообщать сведения о банковских картах посторонним лицам.

Что касается авиакомпаний, то в S7 сообщили, что пока не в курсе подобных схем. Клиентам перевозчик напомнил, что заявку на возврат средств пассажир оставляет лично по телефону или электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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