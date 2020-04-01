«На машины деньги есть, на ребенка нет»: футболист Тарасов отказался платить алименты из-за карантина

Полузащитник «Рубина» и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов вновь попал в скандальные хроники. Напомним, на днях он преподнес своей жене Анастасии Костенко шикарное авто на день рожденья – и тут же получил упрек блогеров: мол, пытаешься скостить алименты (с 300 тысяч рублей в месяц до 15. – Ред.), а сам тратишь миллионы на подарок третьей жене. «Четыре года копил», - оправдался было Тарасов, но и тут его подловили: ах, подлец, так откладывать на любовницу начал еще в браке с Бузовой?!

И вот новый поворот: из-за карантина Дмитрий Тарасов не может заплатить алименты дочери от первого брака, ведь для этого ему нужно выйти из дома в банк. А судебные приставы не хотят войти в положение.

- Судебный пристав Елена Долгова написала мне с утра, что я должен выплатить всю сумму до 1 апреля. В противном случае она угрожает наложить 5 апреля ограничения на мое имущество и счета. Сказать, что я в шоке, это не сказать ничего. И это государственный гражданский служащий РФ! – пожаловался футболист. - Внесу ясность. Я никогда не отказывался от алиментов. Единственный был момент с изменениями МРОТ, который никто не учёл, и только из-за этого возник долг в размере 7 миллионов. Летом я его оплатил. Я не отказываюсь платить и в дальнейшем, но пристав указывает, что я ущемляю права ребёнка в связи с карантином. Карантин - это глобальная проблема всех стран, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был их предугадать и заранее позаботиться об оплате.

Переписка Тарасова с судебным приставом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Переписка Тарасова с судебным приставом.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам Тарасова, за все время он выплатил дочери более 35 миллионов рублей, и его душа спокойна, что ребенок не голодает.

- Но самое интересное, что моему юристу пристав написала: «Время покупать машины у Тарасова есть, а алименты платить - нет». Преследование и травля на лицо, - заявил оскорбленный отец.

Всю переписку с судебным приставом-исполнителем – и свою, и своего адвоката – Тарасов сам же выложил в открытый доступ, видимо, рассчитывая на сочувствие и понимание. Но в Сети эти скриншоты вызвали обратную реакцию. Блогеры высказали солидарность судебному приставу: «И правда, на машины деньги есть, на алименты нет – где справедливость?». Более того, как сочли пользователи соцсетей, именно пристав подверглась угрозам и травле.

- Если вы не дадите отсрочку, получите жалобу на вас лично. Мы готовим статью для публикации. Час вам на раздумья, пока мы ее набрасываем, - предупреждает пристава адвокат Тарасова. – Вы даже не понимаете, какой будет шум. Лучше успокойте Тарасова, скажите, что подождете…

Надо отметить, что запугать госслужащего не удалось.

- Есть решение суда – исполняйте. Неизвестно, сколько будет карантин – не нужно нарушать права ребенка. Хотите жаловаться – жалуйтесь. Сами себя позорите, - распрощалась с «шантажистом» Елена Долгова.

Переписка адвоката Тарасова с судебным приставом.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Переписка адвоката Тарасова с судебным приставом.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, другая сторона за этими событиями наблюдает с нескрываемым удивлением.

- Ситуация абсурдная, ведь судебный пристав действует строго в рамках закона, - рассказал kp.ru адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы первой жены Тарасова Оксаны Пономаренко. – И тем более странно видеть, как человеку при исполнении угрожают испортить репутацию тем, что Тарасов напишет пост в соцсетях. И кто позорится в этой ситуации? Самое удивительное, что изначально пристав была на стороне футболиста, это чувствовалось, когда мы возбуждали исполнительное производство, когда рассчитывали задолженность. Но теперь и она пересмотрела свое отношение.

По словам адвоката, Тарасов уже давно ведет ожесточенную войну за алименты. Сейчас он платит более 300 тысяч рублей в месяц, а хочет скостить эту сумму до 15 тысяч.

- Он подал иск об уменьшении размера выплат в межсезонье, когда еще не устроился в ФК, и думал, что сейчас ему, безработному, быстро сделают поблажку. Не вышло: из-за карантина суды закрыты, процесс затягивается, - продолжает Жорин. – Причем, как я понял, дело не в деньгах, а в личной обиде. Футболисты – народ обидчивый и упертый. Когда бывшая жена узнала, что алименты должны индексироваться, она пыталась договориться миром, но получила отказ и обратилась к нам. Этот суд мы выиграли, и с тех пор иски посыпались уже от Тарасова. Хотя хочу отметить: Оксана никогда не пыталась ободрать его, как липку, под предлогом алиментов. Она по закону могла претендовать на ¼ всех доходов, в те годы – очень приличных. Но не стала: согласилась на ту сумму, которую бывший муж предложил сам.

Как отметил адвокат, если Дмитрий Тарасов получит отсрочку по платежам, они будут обжаловать это решение.

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