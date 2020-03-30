Тарасов в браке с Бузовой копил на Porsche любовнице

Нешуточный скандал разгорелся после неожиданного признания бывшего мужа Ольги Бузовой. Оказывается, Дмитрий Тарасов будучи женатым на поющей ведущей копил на машину любовнице. Такое заявление футболист сделал в соцсетях.

Ольга Бузова, похоже, еще долго не оправится от брака с Дмитрием Тарасовым. Ранее звезда "Дома-2" делилась сокровенным. Оля со слезами на глазах рассказывала, как коварная любовница ее мужа Анастасия Костенко уводила футболиста из семьи. Артистка вспомнила, как однажды увидела фотографии модели, сделанные на фоне плакатов с изображением Дмитрия. Доброжелатели постарались сделать так, чтобы снимки Костенко попались на глаза Бузовой. "Одна женщина фотографировалась на фоне плакатов моих с моим мужчиной, а потом стала его женщиной. Поэтому такие случаи зачастую происходят в жизни…", - посетовала Оля с дрожью в голосе.

И вот теперь вскрылись новые детали стыдного поведения Тарасова и Костенко. Как водится, горькая правда стала достоянием общественности совершенно случайно. 29 марта Анастасия праздновала свое 26-летие. В честь дня рождения Дмитрий преподнес супруге по истине королевский подарок - белоснежный Porsche.

Иномарка была презентована с большим апломбом - сотни воздушных шаров, букеты роз. Фотографиями и видео с домашнего праздника пара поделилась в соцсетях. Настя кинулась на шею любимому, страстно целуя футболиста.

kostenko.94 Спасибо тебе за все, моя любовь. Я очень и очень тебя люблю

Однако подписчики модели не разделили ее радости. В комментариях под фото и видео красавице напомнили, что ее муж хочет серьезно урезать алименты, которые выплачивает своей первой жене Оксане Пономаренко. Женщина родила в 2009 году от спортсмена дочь Ангелину. Пользователи соцсети поинтересовались, на какие такие доходы Тарасов купил люксовый автомобиль. Некоторые и вовсе были категоричны. Мол, "футболист не желает отдавать бывшей супруге алименты. На них и был куплен роскошный подарок для Анастасии".

Недолго думая Тарасов сделал по-настоящему шокирующее заявление. "Очень долго откладывал, четыре года", - попытался оправдаться в комментариях Дмитрий.

Как водится, грудью за любимого встала и Костенко. "Займитесь своей жизнью, наконец. Прежде чем бросаться такими громкими словами, нужно десять тысяч раз подумать, действительно ли Вы владеете правдивой информацией, ведь за такие речи можно по статье «Клевета»...", - пригрозила мать двоих детей злопыхателям.

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Казалось бы, вполне безобидные слова Тарасова на выходе произвели эффект разорвавшейся бомбы. Получается, Дмитрий четыре года копил на машину любовнице, забирая деньги из семейного бюджета. Ведь в 2016 году он еще был женат на Бузовой. Они развелись 30 декабря 2016 года.

И второй, тоже очень важный момент. Если у футболиста получилось копить при живой жене, то ведь с таким же успехом можно копить на алименты для своего первенца. Однако спортсмен в ноябре 2019 года решил снова отправиться в суд, где предъявил иск бывшей жене Оксане. На этот раз "отец-молодец" потребовал уменьшить алименты на содержание их общей дочери в восемь раз. При этом утверждает, что купил девочке целых две квартиры. "Тарасов хочет платить 50 тысяч рублей в месяц. Делает вид, что у него нет денег, мол, мать на иждивении, ипотека... Утверждает, что первая супруга буквально шикует на его алименты. При этом позволяет себе дорогой отдых, меняет машины. Две квартиры, будто бы приобретенные для Ангелины, - чушь. На те средства, которые он перечислял, купить их невозможно...", - делился адвокат Сергей Жорин.

Кстати, сама Оля Бузова по сей день вспоминает историю с отобранным у нее Тарасовым Mercedes. Даже в беседе с Ксенией Собчак она признавалась, что, когда они расходились с футболистом, тот первым делом тот отобрал у нее основное средство передвижения. А ведь люксовый автомобиль был подарком звезде "Дом-2" и по неким джентльменским канонам не мог быть взят обратно. Впрочем, дальше - больше. Выяснилось, что бывший муж не просто забрал иномарку, чтобы продать ее. Он отдал ее Костенко. Настя также переехала и в загородный дом в Подмосковье, который футболист строил вместе с Бузовой. Сама же певица съехала вместе с собаками в съемное жилье. И лишь в 2019 году купила шикарные апартаменты в Москве.