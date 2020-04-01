2020-04-01T18:25:24+03:00
Спорт

Леонид Федун о снижении зарплат в "Спартаке": Просто у нас дружная команда

Владелец народной команды рассказал "КП", как ему удалось договориться с футболистами о снижении зарплат на 40 процентов, что только в первый месяц карантина поможет сэкономить клубу более миллиона евро [аудио]
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
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Леонид Федун. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Артем КоротаевЛеонид Федун. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
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- Футболисты «Спартака» первыми согласились на снижение зарплат. Как удалось с ними договориться?

- Не первые. Там еще «Ювентус» сокращал и другие команды. Первая из наших. Просто у нас дружная команда. Одна семья. И сегодня это подтвердилось. Все игроки понимают сложность ситуации.

- Вы, как владелец народной команды, с игроками лично разговаривали? Или построили и приказали?

- Построить нельзя. Это чисто добровольно. Есть контракты. Это ребята пошли после навстречу клубу, понимая всю сложность ситуации.

- Сколько будет действовать этот мораторий на зарплаты?

- Пока не будет чемпионата. Мы не знаем. Сегодня не было еще решения ФИФА-УЕФА.

Леонид Федун, владелец «Спартака», футболисты которого первыми в России согласились на снижение зарплат: «Никто ребят не строил и ничего им не приказывал. Они сами хорошо понимают ситуацию»

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- А что, если карантин продлят еще на пару месяцев?

- Это от нас не зависит.

- Леонид Арнольдович, вы ужу предлагали подвести черту под недоигранным чемпионатом России и вручить все медали по состоянию на данный момент. Но что делать с Кубком России, где у «Спартака» остался последний шанс попасть в еврокубки? (Напомним, что красно-белые вышли в полуфинал, после чего все соревнования были остановлены.)

- От нас тоже не зависит. Все зависит от руководящих органов УЕФА. А мы с УЕФА находимся как бы в разных ипостасях. Поскольку для УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров. Клубы могут потерять гигантские деньги. А для России – мы теряем деньги только на зарплате. Поскольку наше спонсорство от телевидения крайне незначительно. Богатые европейские клубы все давят под себя. А мы зависим от них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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