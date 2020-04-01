Как в разных странах спасают уволенных и обанкротившихся из-за коронавируса

Греция

Это одна из немногих европейских стран, где несмотря на обилие туристов, удалось избежать массового распространения эпидемии. Во многом это связывают с жесткими ограничительными мерами на передвижение.

Сколько выделили на спасение экономики: В минувший понедельник власти увеличили расходы на борьбу с коронавирусом с 4,7 млрд евро до 15 млрд. Это 8% ВВП страны. Плюс к этому ожидаются кредиты по линии ЕС — примерно на 7 млрд евро. Итого: 22 млрд евро (по нынешнему курсу 1,9 трлн рублей).

Что сделают:

Закрывшимся компаниям. Кредитные каникулы до сентября, мораторий на страховые и налоговые платежи за 4 месяца до августа. За март и апрель - на 60% снижена стоимость коммерческой аренды.

Оставшимся без работы. Разовое пособие 800 евро (70,5 тысяч рублей). На каждого ребенка - по 90 евро (10 тысяч рублей) на питание в период с 11 марта по 4 мая в качестве альтернативы школьному питанию. Кредитные каникулы на 3 месяца. Государство берет на себя оплату медстраховки и оплачивает 60% аренды жилья – если это единственное жилье человека.

Врачам. Выделено 80 млн евро (7 млрд рублей) на пасхальные подарки.

Самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Разовое пособие 800 евро (70,5 тысяч рублей) на человека, плюс ваучер на 600 евро (53 тысячи евро) для прохождения в апреле-мае программы профессионального обучения.

Франция

Сколько выделено: 300 млрд евро

Как помогут бизнесу:

400 тыс предприятий с оборотом до 1 млн в год получат по 1500 евро малые предприятия, которым грозит банкротство - по 2000 евро.

ресторанному и гостиничному бизнесу - кредиты до 25% от прибыли 2019 года Работникам, ушедшим в вынужденный отпуск - 70% от зарплаты

Населению:

Отсрочка на 3 месяца (начиная с марта) оплаты за свет и коммуналку

Во Франции выделено 300 млрд евро на поддержку экономикиФото: REUTERS

Германия

Сколько выделено: Объем господдержки для экономики страны составит 750 млрд евро (64,7 трлн руб) — это беспрецедентная сумма. Большая ее часть пойдет на создание Фонда экономической стабильности - 600 млрд евро.

Из них:

Госгарантии по кредитам предприятий - 400 млрд

Помощь средним и крупным предприятиям - 100 млрд

Малому бизнесу — 50 млрд

Самозанятым - 50 млрд

Как помогут.

Предоставление отсрочки по выплате аренды.

Запрет владельцам недвижимости расторгать договоры с арендаторами.

Малым предприятиям в ближайшие три месяца - разовые субсидии до 15 тысяч евро (1,3 млн руб), а средним — до 50 тысяч евро (4,3 млн руб).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

Компаниям, занимающим важное место в экономике страны — адресная помощь и выкуп акций государством.

На поддержку медицины - 3 млрд. евро.

США

Сколько выделено: Со стороны правительства - $ 2 трлн Еще $4 трлн готовится выделить Федеральная резервная система. Итого — $6 трлн (484 трлн руб.) Эти траты уже назвали сопоставимыми с расходами на случай военного времени.

На что пойдут деньги.

Для населения — $500 млрд:

- оплата вынужденного отпуска,

- оплата пребывания в клинике в случае заражения,

- бесплатные тесты на вирус,

- пособия по безработице ($250 млрд)

- разовые выплаты тем, у кого доход не выше $75 тыс. в год - по $1200 на взрослого и по $500 на ребенка.

Для малого бизнеса:

Налоговые каникулы - $350 млрд.

Для крупного бизнеса и территорий:

Адресные выплаты по ситуации - авиакомпаниям, стратегически важным предприятиям, а также в бюджеты городов и штатов.

Для медицины - $46 млрд.

Бизнес — людям:

Компании со штатом менее 500 человек обязаны оплачивать своим сотрудникам до 2 недель отпуска по болезни. Кроме того, работодатели должны оплачивать сотрудникам отпуск 10 недель с выплатой двух третей зарплаты.

Израиль

Сколько выделят: всего планируется 80 млрд шек (1,76 трлн руб).

На что потратят:

- выплата пособий по безработице (ожидается до 1 млн безработных или более 10 проц населения страны),

- помощь больницам,

- помощь малому бизнесу

- гранты работникам, переведенным на удаленный режим,

- помощь работающим, возрастом старше 67 лет.

Уже выделено: 95 млн шекелей (2,1 млрд руб).

- закупка масок для раздачи населению — 13 млн шек, для врачей и медсестер — 9 млн шек

- оборудование карантинных блоков

- разъяснительная работа с населением на иврите и русском — 4 млн шек.

- информационная кампания на ТВ — 2 млн шек

- Проведение проверок в аэропорту Бен-Гурион — 350 тыс шек.

- создание информационных систем и мобильных приложений, направленных на обеспечение безопасности: карта случаев заболеваний, мобильное приложение, которое сможет показывать присутствие возможного носителя инфекции поблизости от владельца телефона.

В Израиле государство помогает и населению и больницамФото: REUTERS

Бизнесу:

Малому бизнесу на 2 месяца с апреля автоматически продлеваются все лицензии, права и разрешения от пожарной службы, минздрава и других ведомств.

Импортерам автоматически на 2 месяца продлеваются необходимые разрешения.

Адресная помощь отраслям: туризм, медицинский туризм, авиатранспорт, сфера услуг.

Великобритания

Сколько выделили: 330 млрд фунтов стерлингов (31,2 трлн руб.), это почти 15% британского ВВП. Сумма беспрецедентная, но если этих денег не хватит, правительство обещает выделить еще.

На что потратят:

- Льготные кредиты предпринимателям на оплату аренды, зарплаты сотрудникам и другие расходы,

- Гранты пабам, клубам, театрам - до £25 тыс. (2,4 млн руб.)

- Гранты другим видам малого бизнеса - до £10 тыс (946 тыс руб.)

Особая поддержка: авиакомпании и аэропорты, которые наиболее сильно пострадали от закрытия полетов.

Другие льготы:

- освобождение предприятий от уплаты муниципального налога.

- 3-месячная отсрочка по ипотечным кредитам.

ВЫВОДЫ

Все страны готовы нести беспрецедентные траты, многие сравнивают расходы с теми, что могли бы произойти, случись война. Государство полностью или почти полностью покрывает бизнесу расходы на сохранение зарплаты сотрудникам, находящимся в вынужденном отпуске. Объявляют налоговые каникулы и другие льготы для бизнеса.