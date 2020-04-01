Как в разных странах спасают уволенных и обанкротившихся из-за коронавируса
Греция
Это одна из немногих европейских стран, где несмотря на обилие туристов, удалось избежать массового распространения эпидемии. Во многом это связывают с жесткими ограничительными мерами на передвижение.
Сколько выделили на спасение экономики: В минувший понедельник власти увеличили расходы на борьбу с коронавирусом с 4,7 млрд евро до 15 млрд. Это 8% ВВП страны. Плюс к этому ожидаются кредиты по линии ЕС — примерно на 7 млрд евро. Итого: 22 млрд евро (по нынешнему курсу 1,9 трлн рублей).
Что сделают:
Закрывшимся компаниям. Кредитные каникулы до сентября, мораторий на страховые и налоговые платежи за 4 месяца до августа. За март и апрель - на 60% снижена стоимость коммерческой аренды.
Оставшимся без работы. Разовое пособие 800 евро (70,5 тысяч рублей). На каждого ребенка - по 90 евро (10 тысяч рублей) на питание в период с 11 марта по 4 мая в качестве альтернативы школьному питанию. Кредитные каникулы на 3 месяца. Государство берет на себя оплату медстраховки и оплачивает 60% аренды жилья – если это единственное жилье человека.
Врачам. Выделено 80 млн евро (7 млрд рублей) на пасхальные подарки.
Самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Разовое пособие 800 евро (70,5 тысяч рублей) на человека, плюс ваучер на 600 евро (53 тысячи евро) для прохождения в апреле-мае программы профессионального обучения.
Франция
Сколько выделено: 300 млрд евро
Как помогут бизнесу:
400 тыс предприятий с оборотом до 1 млн в год получат по 1500 евро малые предприятия, которым грозит банкротство - по 2000 евро.
ресторанному и гостиничному бизнесу - кредиты до 25% от прибыли 2019 года Работникам, ушедшим в вынужденный отпуск - 70% от зарплаты
Населению:
Отсрочка на 3 месяца (начиная с марта) оплаты за свет и коммуналку
Во Франции выделено 300 млрд евро на поддержку экономикиФото: REUTERS
Германия
Сколько выделено: Объем господдержки для экономики страны составит 750 млрд евро (64,7 трлн руб) — это беспрецедентная сумма. Большая ее часть пойдет на создание Фонда экономической стабильности - 600 млрд евро.
Из них:
Госгарантии по кредитам предприятий - 400 млрд
Помощь средним и крупным предприятиям - 100 млрд
Малому бизнесу — 50 млрд
Самозанятым - 50 млрд
Как помогут.
Предоставление отсрочки по выплате аренды.
Запрет владельцам недвижимости расторгать договоры с арендаторами.
Малым предприятиям в ближайшие три месяца - разовые субсидии до 15 тысяч евро (1,3 млн руб), а средним — до 50 тысяч евро (4,3 млн руб).
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Компаниям, занимающим важное место в экономике страны — адресная помощь и выкуп акций государством.
На поддержку медицины - 3 млрд. евро.
США
Сколько выделено: Со стороны правительства - $ 2 трлн Еще $4 трлн готовится выделить Федеральная резервная система. Итого — $6 трлн (484 трлн руб.) Эти траты уже назвали сопоставимыми с расходами на случай военного времени.
На что пойдут деньги.
Для населения — $500 млрд:
- оплата вынужденного отпуска,
- оплата пребывания в клинике в случае заражения,
- бесплатные тесты на вирус,
- пособия по безработице ($250 млрд)
- разовые выплаты тем, у кого доход не выше $75 тыс. в год - по $1200 на взрослого и по $500 на ребенка.
Для малого бизнеса:
Налоговые каникулы - $350 млрд.
Для крупного бизнеса и территорий:
Адресные выплаты по ситуации - авиакомпаниям, стратегически важным предприятиям, а также в бюджеты городов и штатов.
Для медицины - $46 млрд.
Бизнес — людям:
Компании со штатом менее 500 человек обязаны оплачивать своим сотрудникам до 2 недель отпуска по болезни. Кроме того, работодатели должны оплачивать сотрудникам отпуск 10 недель с выплатой двух третей зарплаты.
Израиль
Сколько выделят: всего планируется 80 млрд шек (1,76 трлн руб).
На что потратят:
- выплата пособий по безработице (ожидается до 1 млн безработных или более 10 проц населения страны),
- помощь больницам,
- помощь малому бизнесу
- гранты работникам, переведенным на удаленный режим,
- помощь работающим, возрастом старше 67 лет.
Уже выделено: 95 млн шекелей (2,1 млрд руб).
- закупка масок для раздачи населению — 13 млн шек, для врачей и медсестер — 9 млн шек
- оборудование карантинных блоков
- разъяснительная работа с населением на иврите и русском — 4 млн шек.
- информационная кампания на ТВ — 2 млн шек
- Проведение проверок в аэропорту Бен-Гурион — 350 тыс шек.
- создание информационных систем и мобильных приложений, направленных на обеспечение безопасности: карта случаев заболеваний, мобильное приложение, которое сможет показывать присутствие возможного носителя инфекции поблизости от владельца телефона.
В Израиле государство помогает и населению и больницамФото: REUTERS
Бизнесу:
Малому бизнесу на 2 месяца с апреля автоматически продлеваются все лицензии, права и разрешения от пожарной службы, минздрава и других ведомств.
Импортерам автоматически на 2 месяца продлеваются необходимые разрешения.
Адресная помощь отраслям: туризм, медицинский туризм, авиатранспорт, сфера услуг.
Великобритания
Сколько выделили: 330 млрд фунтов стерлингов (31,2 трлн руб.), это почти 15% британского ВВП. Сумма беспрецедентная, но если этих денег не хватит, правительство обещает выделить еще.
На что потратят:
- Льготные кредиты предпринимателям на оплату аренды, зарплаты сотрудникам и другие расходы,
- Гранты пабам, клубам, театрам - до £25 тыс. (2,4 млн руб.)
- Гранты другим видам малого бизнеса - до £10 тыс (946 тыс руб.)
Особая поддержка: авиакомпании и аэропорты, которые наиболее сильно пострадали от закрытия полетов.
Другие льготы:
- освобождение предприятий от уплаты муниципального налога.
- 3-месячная отсрочка по ипотечным кредитам.
ВЫВОДЫ
Все страны готовы нести беспрецедентные траты, многие сравнивают расходы с теми, что могли бы произойти, случись война. Государство полностью или почти полностью покрывает бизнесу расходы на сохранение зарплаты сотрудникам, находящимся в вынужденном отпуске. Объявляют налоговые каникулы и другие льготы для бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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