Патриарх просит верующих читать дома особые молитвы от коронавируса
Начать домашнюю молитву нужно в эту пятницу в 16:00. В это время Святейший Патриарх Кирилл начнёт объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский. После он прибудет со святыней в Богоявленский Елоховский кафедральный собор, где в 18.00 начнется утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы.
Трансляцию будут вести телеканалы «Спас» и «Союз».
Какие молитвы нужно прочитать дома? Во-первых, акафист Пресвятой Богородицы. Во-вторых, молитву об избавлении от вредоносного поветрия - коронавируса.
ВАЖНО!
Святейший Патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храма и прибегнуть к домашней молитве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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