2020-04-01T19:32:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Патриарх просит верующих читать дома особые молитвы от коронавируса

Глава РПЦ объедет Москву с иконой Богородицы. Но остальных призывает остаться в своих квартирах
Роман ГОЛОВАНОВ
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Святейший Патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храма и прибегнуть к домашней молитвеСвятейший Патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храма и прибегнуть к домашней молитвеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Начать домашнюю молитву нужно в эту пятницу в 16:00. В это время Святейший Патриарх Кирилл начнёт объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский. После он прибудет со святыней в Богоявленский Елоховский кафедральный собор, где в 18.00 начнется утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы.

Трансляцию будут вести телеканалы «Спас» и «Союз».

Какие молитвы нужно прочитать дома? Во-первых, акафист Пресвятой Богородицы. Во-вторых, молитву об избавлении от вредоносного поветрия - коронавируса.

ВАЖНО!

Святейший Патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храма и прибегнуть к домашней молитве.

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Патриарх Кирилл в пятницу совершит объезд вокруг Москвы с иконой «Умиление»*. Верующих просят помолиться дома. 3 апреля в 16:00 нужно начать читать акафист Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия – коронавирусной инфекции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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