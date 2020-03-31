Патриарх объедет Москву с иконой Богородицы. Как это поможет в борьбе с коронавирусом

Патриарх Кирилл в пятницу совершит объезд вокруг Москвы с иконой «Умиление»*. Верующих просят помолиться дома. 3 апреля в 16:00 нужно начать читать акафист Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия – коронавирусной инфекции.

- Это очень старая традиция православной церкви, когда случалось какое-либо чрезвычайное происшествие, будь то война или болезнь, верующие собирались особо молиться, чтобы Господь явил милость и помог перенести это чрезвычайное происшествие правильно, - сказал «КП» священник Павел Островский. - Или, если будет Его воля, вообще избавил наш народ от этой скорби. Это большая соборная молитва. Иногда просто люди собирались вместе, если, предположим, была война.

А так как сейчас речь идет об эпидемии, то раньше совершался крестный ход, сейчас люди будут только заражаться. Поэтому мы знаем, что во время нападения фашистов на Москву совершался облет с чудотворной иконой Божьей Матери и с молитвой. Так же и здесь – будет объезд вокруг Москвы, как центра эпидемии в нашей стране. Патриарх совершит объезд, крестный ход, только на колесах. И все остальные соборно помолятся дома. Просим у Бога милости и снисхождения к нам.

*СПРАВКА «КП»

Икона Божией Матери «Умиление» — келейный образ преподобного Серафима Саровского. Икона была обретена преподобным Серафимом в саровских лесах. Он называл ее «Радостью всех радостей». Чудотворный образ находился в его монастырской келье, именно перед этой иконой святой отошел ко Господу 2 (14) января 1833 года.

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