2020-03-31T20:36:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Патриарх объедет Москву с иконой Богородицы. Как это поможет в борьбе с коронавирусом

Верующих призвали в этот день читать особые молитвы дома
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Патриарх совершит объезд, крестный ход, только на колесах. И все остальные соборно помолятся домаПатриарх совершит объезд, крестный ход, только на колесах. И все остальные соборно помолятся домаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Патриарх Кирилл в пятницу совершит объезд вокруг Москвы с иконой «Умиление»*. Верующих просят помолиться дома. 3 апреля в 16:00 нужно начать читать акафист Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия – коронавирусной инфекции.

- Это очень старая традиция православной церкви, когда случалось какое-либо чрезвычайное происшествие, будь то война или болезнь, верующие собирались особо молиться, чтобы Господь явил милость и помог перенести это чрезвычайное происшествие правильно, - сказал «КП» священник Павел Островский. - Или, если будет Его воля, вообще избавил наш народ от этой скорби. Это большая соборная молитва. Иногда просто люди собирались вместе, если, предположим, была война.

А так как сейчас речь идет об эпидемии, то раньше совершался крестный ход, сейчас люди будут только заражаться. Поэтому мы знаем, что во время нападения фашистов на Москву совершался облет с чудотворной иконой Божьей Матери и с молитвой. Так же и здесь – будет объезд вокруг Москвы, как центра эпидемии в нашей стране. Патриарх совершит объезд, крестный ход, только на колесах. И все остальные соборно помолятся дома. Просим у Бога милости и снисхождения к нам.

*СПРАВКА «КП»

Икона Божией Матери «Умиление» — келейный образ преподобного Серафима Саровского. Икона была обретена преподобным Серафимом в саровских лесах. Он называл ее «Радостью всех радостей». Чудотворный образ находился в его монастырской келье, именно перед этой иконой святой отошел ко Господу 2 (14) января 1833 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

А если Благодатный огонь не сойдет: придет Антихрист и наступит конец света?

Храм Гроба Господня закрыт из-за коронавируса. Ходят слухи, что верующих не пустят в Иерусалим, чтобы встречать схождения Благодатного огня. И у многих возникают вопросы: а что будет, если огонь не сойдет? Означает ли это начало конца света? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса
В России рассмотрят проект дистанционной регистрации смерти и рождения
Организаторы "Евровидения-2020" проведут концерт вместо конкурса
В 2020 году абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа
"Ювентус" задумался о продаже Роналду из-за коронавируса
Медперсонал больницы в Коммунарке планируют проверить на коронавирус
Власти Туркмении запретили слово "коронавирус"
Весенний призыв 2020: даты отправки призывников в войска сдвинут из-за COVID-19
Mail.ru Group набирает волонтеров в образовательную программу "Амбассадоры Mail.ru Gruop"
Российские производители мяса: в стране дефицита не будет
Лукашенко прокомментировал смерть актера Дашкевича от коронавируса
Эксперт объяснила, мог ли Гуф помешать своей собаке наброситься на других животных
Глава СПЧ: рэпер Гуф может понести уголовное наказание за собачий бой в прямом эфире
Коронавирус у Дениса Проценко: что известно о состоянии здоровья главврача больницы в Коммунарке
«Изолировался в своем кабинете»: Главврач больницы в Коммунарке подтвердил, что заболел коронавирусом
В Мосгордуме предложили штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции на 4 тыс. рублей
Самарская область получит 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом
Распределение призывников по местам службы в России начнется не раньше 20 мая 2020 года
Дмитрий Песков: Все нормально. Путин регулярно делает тест на коронавирус
Эксперт рассказал, как коронавирус отразился на желании россиян оформить кредит
Путин регулярно тестируется на коронавирус