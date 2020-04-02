Дезинфекция и бесполезность изоляции: в чем правы и где заблуждаются сторонники версии о фейке всемирного масштаба
Психика человека устроена так, что нам хочется верить в лучшее. А в последнее время хороших новостей остро не хватает. Увы, такова реальность. А может, все-таки нет? Вдруг опасность пандемии коронавируса сильно преувеличена? Да и не пандемия это на самом деле, а SARS-CoV-2 вовсе не новый вирус-убийца, а всего лишь разновидность ОРВИ, простуд, и уж точно не опаснее гриппа. Именно такие, безусловно, радующие и обнадеживающие выступления стали широко распространяться последнее время. Авторы подобных версий не только политологи и экономисты, относительно далекие от медицины, но и, например, практикующие врачи. Настоящим хитом в соцсетях стал пост питерского медика Александры Новоселовой. «Врач-терапевт, пережившая не одну и не две эпидемии гриппа, а также ОРВИ», - представляется автор. В своей популярной публикации она приводит самые частые аргументы разоблачителей пандемии коронавируса. Прокомментировать их мы попросили иммунолога, эксперта по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.
ИЗОЛЯЦИЯ НАМ НЕ ПОМОЖЕТ
- Уже который раз встречаю в соцсетях крайне наивные надежды обывателей на карантин и самоизоляцию. Мы отсидимся дома! Вирус нас не найдет! И тут же им вторят масс-медиа: не заражайте и не заражайтесь! Сидите дома! - с иронией описывает доктор Новоселова нынешнюю ситуацию. И советует не обольщаться: «обмануть вирус невозможно». По ее словам, есть давно известное эпидемиологическое правило. Оно гласит: пока половина населения не переболеет или не получит прививки против конкретного респираторного вируса, пандемия не прекратится.
Так что призывы властей многих стран мира, чтобы народ массово изолировался дома, бессмысленны и даже вредны, уверена врач-терапевт. «Чем быстрее и массовее будут переболевать люди на земном шарике, тем легче и быстрее будет создана иммунная прослойка невосприимчивых, имеющих иммунитет в результате болезни или вакцинации», - утверждает Новоселова. Карантин, конечно, «несколько снижает» общее число заболевших одновременно, но «вполне можно выйти из квартиры через 2 - 3 недели и заболеть с отсрочкой».
Однако карантин все-таки показан отдельным группам людей с ослабленным здоровьем, признает автор поста. Таким бедолагам рекомендуется «сидеть дома и ждать, когда остальные - более здоровые, отработают на себе это вид вируса и создадут коллективный иммунитет».
Pеальных рисков для цивилизации в целом этот вирус не несетФото: REUTERS
ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ МИРОВАЯ ПРАКТИКА
- В ходе нынешней пандемии в мире используются три стратегии борьбы с новой инфекцией, - рассказывает эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков. - Первый подход - «пусть народ массово переболеет и сформируется естественный коллективный иммунитет» (за это выступает доктор Новоселова. - Ред.). Второй вариант - точечное, «умное» выявление заразившихся, контактных с ними лиц, помещение их в карантин и расширенная программа ПЦР-тестирования (такой тест для обнаружения коронавируса сейчас использует Россия и большинство стран. - Ред.). Третий подход - всеобщий карантин и тестирование.
- Есть страны, решившие было идти по первому пути, - продолжает Крючков. - К примеру, Великобритания, Голландия, Швеция. Долго колебались США. В итоге, очень скоро поразившись количеству новых случаев заболеваний и смертей, и эти страны свернули на третий путь. Но - упустив время.
Да, второй подход тоже сработал в некоторых странах – Сингапуре и Южной Корее, к примеру. Но там начали активно работать с самого начала эпидемии и использовали свои особые преимущества. Среди них, в частности, высокий уровень развития мобильных цифровых технологий и относительная компактность территории.
Практика уже убедительно показала: ждать формирования «иммунной прослойки» в отсутствие карантина – это гарантированный способ получить десятки тысяч погибших. И ещё большее количество людей с тяжелыми последствиями перенесённого COVID-19, подчеркивает эксперт. Изолированный карантин для особых уязвимых групп населения тоже, к сожалению, на практике малоэффективен. Увы.
Крайне важно замедлить пандемию, чтобы дать возможность системам здравоохранения успешно справиться с тяжелыми случаями. Кстати, не исключено, что за время «растянутой» эпидемии появятся вакцины и лекарства с доказанной эффективностью против коронавируса.
Крайне важно замедлить пандемию, чтобы дать возможность системам здравоохранения успешно справиться с тяжелыми случаямиФото: REUTERS
ПОТЕРИ БУДУТ НЕВЕЛИКИ
- Я вообще оцениваю происходящее как некий международный психоз. Потому что реальных рисков для цивилизации в целом этот вирус не несет. От него умирают в процентном отношении крайне мало заболевших. На самом деле это сопоставимо с цифрами летальности по гриппу, - утверждает терапевт Александра Новоселова. При этом, по ее словам, количество тяжелых больных COVID «крайне малочисленно». Все остальные болеют легко или средней тяжести. Или не болеют вовсе.
А вот паника и страх «чрезвычайно способствуют» распространению и утяжелению заболеваемости вирусными инфекциями. Потому что во время страха вырабатывается много гормона стресса — кортизола, поясняет доктор. Это гормон, по уверению Новоселовой, «в буквальном смысле парализует иммунную систему, подавляет механизмы защиты и борьбы: угнетает синтез защитных антител, нарушает активацию клеток, атакующих вирусы и т. д.». Зато эндорфины (гормоны радости и удовлетворения) иммунную систему точно активизируют, радует доктор. И дает совет: не паникуйте и соблюдайте разумные меры предосторожности.
Карантин несколько снижает общее число заболевших одновременно, но вполне можно выйти из квартиры через 2 - 3 недели и заболеть с отсрочкойФото: Алексей БУЛАТОВ
РЕАНИМАЦИЯ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ КАЖДОМУ ДЕСЯТОМУ
- Паника действительно плохой помощник в борьбе с эпидемией, - соглашается Николай Крючков. - Но клинические эффекты, влияние на иммунную систему и устойчивость организма паникующего человека к вирусу в публикации (посте терапевта Новоселовой. - Ред.) явно преувеличены, - подчеркивает иммунолог.
- Что касается потерь, то сейчас пандемия в самом разгаре. В подавляющем большинстве стран в стадии подъема, отдельные специалисты отмечают «предпиковое состояние». То есть дело пока еще, увы, не близится к благополучному завершению. При этом в мире уже более 880 тысяч выявленных инфицированных и более 44 тысяч умерших. Летальность среди всех с выявленной инфекцией – 5%. В Италии среди всех – 11%, в Испании – 9%, в Китае – 4%, в США – пока 2%.
Такую летальность вряд ли можно назвать «умеренной», считает Николай Крючков. Хотя, как говорит доктор Новоселова, возможно, «рисков цивилизации» COVID-19 и не несёт.
- Если говорить о тяжелых пациентах, то на самом деле по данным разных стран мира госпитализация требуется 15 - 30% людей с выявленным коронавирусом, - продолжает эксперт. - Лечение в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии требуется примерно 5 - 10%. Это и есть «тяжелые пациенты». Очевидно, что таких совсем не мало.
Cейчас пандемия в подавляющем большинстве стран в стадии подъемаФото: REUTERS
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Можно обойтись без дезинфекции?
Продолжая развенчивать «фейки» о коронавирусе, терапевт Новоселова успокаивает тех, кто сильно обеспокоен риском заразиться.
- У вируса гриппа способность заражать (индекс вирулентности ) 2 - 3, у коронавируса 3 - 4, а у кори 12 - 16. Корь намного более заразна! - напоминает врач. И поясняет: даже если член вашей семьи контактировал с заболевшими, на него накашлял больной COVID в транспорте, излишне переживать не стоит. «Живучесть вируса вне тела человека примерно 3 — 4 часа», - просвещает Новоселова. Поэтому, если человек пришел домой, снял верхнюю одежду, дал «отлежаться» портфелю-сумке-кошельку и другим вещам, куда могли попасть капли от зараженного, 3 — 4 часа, то проблем вообще не будет! Вирус благополучно погибнет.
- Выходит, дезинфекцией вещей можно себя вообще не напрягать — пусть полежат в коробке на входе несколько часов да и все. Так? - интересуемся мы у Николая Крючкова.
- Недавно опубликованное экспериментальное исследование показало, что коронавирус SARS-CoV-2 на самом деле сохраняется до 3-х суток на пластике, до 24 - 48 часов на металлах, до 24 часов – на картоне, - приводит примеры со ссылкой на научные данные эксперт. - Также ученые выяснили, что вирус способен как минимум 3 часа находиться в воздухе, если размер водяных или аэрозольных капель будет меньше 5 мкм.
Что касается риска заразиться, то по данным исследований базовое репродуктивное число («показатель заразности». - Ред.) для SARS-COV-2 составляет около 2,5. Это действительно выше, чем у гриппа и значительно меньше, чем у кори или оспы. Но вполне достаточно для развития пандемии, как мы видим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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