2020-04-01T21:07:42+03:00
В мире

Швеция решила поактивнее бороться с коронавирусом

Ранее власти действовали по принципу Карлсона "Спокойствие, только спокойствие"
Алексей ВАРЕНОВ
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С сегодняшнего дня в стране меры ужесточаютсяС сегодняшнего дня в стране меры ужесточаютсяФото: REUTERS
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До сегодняшнего дня Швеция казалась одной из самых расслабленных стран Европы, столкнувшейся с мировой напастью. Тестирование проходили только заболевшие, медперсонал и люди из групп риска. Остальные жили почти обычной жизнью, только собираться большими группами стало нельзя.

Уподобившись книжному летуну Карлсону с его любимым «Спокойствие, только спокойствие», шведские власти ссылались на мнения экспертов и не спешили вслед за другими государствами вводить чрезвычайные меры, считая, что надо экономить силы и средства, а ограничения вряд ли остановят инфекцию. Не напоминает ли это Италию, где поначалу тоже не хотели ломать привычный образ жизни из-за какого-то вируса? В итоге к Дню дурака Швеция пришла с почти 5 тысячами заболевших, 239 погибшими и с суточным приростом больных в полтысячи человек.

К слову, к началу эпидемии на 10 миллионов жителей страны было всего 526 больничных мест в отделениях интенсивной терапии. Сейчас в крупнейших городах страны - Стокгольме и Гетеборге - спешно разворачивают военно-полевые госпитали. Власти наконец решили расширить программу тестирования населения: теперь провериться на вирус может любой желающий.

Шведы гордятся своим прагматизмом: например, детсады не закрыли, потому что родителям надо работать и некогда сидеть с самыми маленькими. Но скачок в заболеваемости, кажется, начал приводить хладнокровные власти в чувство. Иначе говоря, Швеция неспешно пошла тем же путем, что уже вынужденно проделала остальная Европа.

С сегодняшнего дня меры ужесточаются: теперь граждан обязывают (а не просят) держаться подальше друг от друга, сократить всю социальную активность, включая праздники, свадьбы и похороны. По возможности работать удаленно. При этом рестораны продолжат работу, а горнолыжные курорты закроются только через неделю. Бизнес не должен сильно страдать.

Хельсинки.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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