Фигуристка Алина Загитова записала видеообращение к фанатам во время пандемии коронавируса

17-летняя Алина Загитова, которая два года назад выиграла Олимпиаду 2018 в Пхенчхане в женском одиночном катании, как и все россияне - на режиме самоизоляции в период эпидемии коронавируса. Однако же, фигуристка уже несколько раз выкладывала в личном Инстаграме видео со своих тренировочных занятий.

Впервые она показала кадры домашних занятий еще 23 марта, призвав всех даже находясь дома, быть активными и не забрасывать физкультуру. И кроме того, призвала делиться такими же видеороликами.

- В столь непростой период не забывайте про спорт. Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома. Будьте здоровы! - подписала тогда свой видеоролик Загитова.

azagitova Тренировка Алины Загитовой на карантине

Через несколько дней Алина снова мелькнула и в Инстаграме "команды Тутберидзе", где уже показали свои умения несколько других фигуристок и тренеров, с которыми работает спортсменка.

teamtutberidze_ Тренировка и пожелания от Алины Загитовой

- Всем привет. Я сейчас сижу на карантине дома. Призываю и вас сидеть дома. Занимайтесь, учитесь, делайте свои домашние дела. Пожалуйста, заботьтесь о здоровье своем и своих близких. Сидите дома!

И вскоре в личном Инстаграме спортсменки появился еще один видеоролик с Загитовой, где одним из действующих лиц стала любимая собака ее сестры Сабины. Что сильно умилило фанатов фигуристки.

azagitova Видеообращение Алины Загитовой

Напомним, что в минувшем сезоне Алина Загитова одной из последних объявила в личных соцсетях о том, какие программы будут поставлены для нее. И перед началом стартов серии Гран-При фигуристка выезжала только на один турнир для прикидки своих сил - состязания в Японии.

Осенью же Алина стала второй на Гран-При Франции и третьей на Гран-При Японии. Такой результат позволил олимпийской чемпионке 2018 года ворваться в шестерку лучших по итогам соревнований и пробиться в финал. Но в решающей битве у Загитовой не получилось выступить хорошо - в произвольной программе она упала и заняла только шестое место.

Ну а с 13 декабря 2019 года фанаты фигуристки ходят в печали, поскольку Алина объявила о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру. И по сути она сосредоточилась на выступлениях в серии ледовых шоу. Пандемия коронавируса отменила несколько появлений Загитовой перед публикой.