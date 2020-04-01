В сельском храме «заплакала» икона Богородицы. Как трактовать знамение?

В разгар бушующего коронавируса Богородица явила чудо верующим. В храме Михаила Архангела в селе Урусово Тульской области икона «Знамение Пресвятой Богородицы» сначала заплакала кровью, а потом замироточила. Прихожане говорят, в этот момент от неё пошло тепло и благоухание. Тепло и благоухание, по их словам, стали также исходить и от находящегося в храме креста.

Служитель храма Виталий Николаев рассказал журналистам: «Тогда она висела у нас в храме на стене. Я увидел красное пятнышко. Подумал – ржавчина. Взял тряпочку, промокнул икону. И увидел, что это кровь, след был ало-красным. Сообщил об этом батюшке, отцу Олегу. Мы прочитали акафист. Через день икона стала мироточить».

Факт мироточения подтвердил благочинный Веневского округа протоиерей Николай Дугин. Но как нам понимать это чудо?

Отец Иоанна ТераудсФото: Личный архив

Это достоверная информация, потому что ее подтвердили официально. Обычно гуляет множество фейков про чудеса, - сказал «КП» настоятеля храма иконы Божией Матери "Знамение" отец Иоанна Тераудс. - Что такое мироточение? Выделяется особенное смешение на иконе - благовонное и масляное. Его видно людям. Но мы не можем трактовать, что это значит. Это не в наших силах. Но сказать можно одно — Бог с нами. Бог не покинул нас. Все неурядицы, которые сегодня есть, все ужасы и страхи мы сможем пройти с Богом. И Он рядом. В нашей истории были войны, эпидемии - все было. Но Господь никогда не оставляет своих людей. Думаю, это нужно понимать именно так.

В пятницу патриарх Кирилл объедет Москву с иконой Богородицы. Церковь призывает верующих ответственно относиться к карантину, соблюдать режим самоизоляции и молиться, оставаясь дома.