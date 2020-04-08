Знаменитая писательница Джоан Роулинг спаслась от коронавируса с помощью дыхательных упражнений

В Англии бушует СOVID-19. Сам премьер страны Борис Джонсон попал в реанимацию из-за этой заразы. Джоан Роулинг, самый высокооплачиваемый писатель современности, автор романов о Гарри Поттере, сообщила в Твиттере, что последние две недели болела, у нее были все симптомы СOVID-19, хотя тест она не делала. Зато регулярно выполняла специальные дыхательные упражнения. Видео с этими упражнениями ей порекомендовал супруг, врач-анестезиолог Нил Майкл Мюррей. «Я полностью выздоровела, и эта техника очень помогла»

В ответ на поздравления многочисленных поклонников с выздоровлением, Джоан Роулинг написала в Твиттере: «Спасибо за ваши добрые и милые сообщения! Я действительно полностью выздоровела и хочу поделиться методикой, которая рекомендована врачами, ничего не стоит, не имеет неприятных побочных эффектов, но может помочь вам / вашим близким, как и мне. Будьте в безопасности!»

Она выставила видео, где упражнения демонстрирует доктор из Queens Hospital Сарфараз Мунши.

«Если у вас активная коронавирусная инфекция, - объясняет Мунши, - необходимо, чтобы ваши легкие как можно лучше работали и снабжали кислородом ваш организм. Единственный путь – делать дыхательные упражнения. Начинать нужно с первого дня, как вы заразились. Но еще лучше, если вы станете их делать до того, как заразитесь.

Сядьте прямо. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на 5 секунд. Выдохните. Выдох должен длиться примерно столько же, сколько вдох. Повторите пять раз. На шестой раз глубоко вдохните, задержите дыхание на 5 секунд и, выдыхая, сильно покашляйте. Обязательно кашляйте в салфетку или какую-то ткань.Повторите цикл два раза. Затем ложитесь на живот и десять минут лежа дышите немного глубже, чем обычно. Повторяйте эти упражнения регулярно».

Напомню, подобную методику глубокого дыхания для профилактики и борьбы с коронавирусом научно обосновал и предложил читателям «Комсомолки» еще 20 марта кандидат медицинских наук Александр Котровский.

Вот эти простые и эффективные упражнения.

1. Встаньте прямо. Руки опущены. Медленно поднимая руки вверх, делайте глубокий-глубокий вдох. Слегка разведя над головой руки в стороны, медленно опускайте их, совершая полный выдох. Одновременно наклоняя туловище вниз.

Каждый час выполняйте упражнение 5-10 раз.

Кто не может делать стоя, больные, ветераны, садитесь на стул, глубоко дышите, поднимая и опуская руки.

Важное условие - не допускайте головокружения. Если закружится голова, особенно в первые дни тренировки, с непривычки, сделайте паузу. Затем уменьшите глубину вдоха-выдоха. Постепенно увеличивая нагрузку.

2. Надуваем воздушный шарик.

Нас, советских студентов-медиков, профессора учили профилактике застойной пневмонии и пролежней. Это беда лежачих больных. Застойная пневмония может печально закончиться, как и пневмония при COVID-19. Профилактика была простая – регулярно надувать воздушные шарики или резиновые мячики! Помогало.

Поэтому купите воздушные шарики либо надувные детские игрушки, но без ниппеля, чтоб воздух свободно выходил. И тренируйтесь каждый час по пять минут. Но помните о гигиене. Регулярно мойте игрушки изнутри и снаружи.

3. Выдох через воду.

Более доступный и гигиеничный способ вентиляции легких. Поскольку выдох производится в воду. Купите трубку диаметром 1-2 сантиметра и длиной метр-полтора. Наполните водой ванну, ведро или другую емкость. Один конец трубки погрузите в воду. А через другой выдыхайте воздух. Процедура - около пяти минут.

…Звоню доктору Котровскому.

- Александр Викторович, слышали новость про Джоан Роулинг?

- Очень рад, что она выздоровела. Приятно, что знаменитая писательница подтвердила на практике мою концепцию о важности регулярного глубокого дыхания для хорошей вентиляции нижних долей легких. Главной мишени коронавируса. Эти упражнения действительно ничего не стоят. Я уже предлагал в «Комсомолке» и вновь повторю: при госпитализации больного COVID-19 его надо обучить правильному дыханию и контролю эффективности вентиляции лёгких, дыхательной гимнастике. Это, на мой взгляд, необходимо включить в число приоритетных медицинских мероприятий профилактики осложнений. Ну, а людям в режиме самоизоляции, вынужденным несколько недель быть в помещении в физическом безделье, эти упражнения , помимо профилактики ОРЗ, ОРВИ, коронавируса дополнительно помогут в борьбе с гиподинамией. Вот почему я предлагаю делать первое упражнение стоя, с подъемом и опусканием рук, наклоном туловища. Разумеется, тем, кто физически здоров. А ветераны пусть делают сидя. Сам я каждый час отрываюсь от книги, телевизора, компьютера и обязательно выполняю 5 минут упражнения.

Напомню, доктору Котровскому – 73 года.