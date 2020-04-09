Коронавирус в Италии, последние новости на 9 апреля 2020: за сутки выздоровели рекордное количество заболевших

Италия находится на втором месте в Европе по распространению коронавируса. Там зафиксировано 139 422 случаев заболевания, скончались 17 669 человек, а выздоровели - 26 491 человек. На первом месте в антирейтинге находится Испания, там уже более 148 тысяч зараженных. На третьем - Германия, где количество заболевших достигло отметки в 113 тысяч.

На сегодняшний день в стране продолжается карантин: закрыты все кафе, торговые центры, салоны красоты и другие привычные для нас в обычное время места. Выход на улицу разрешен в случае необходимости: выгулять собаку, сходить до аптеки или магазина. За нарушение карантина - большой штраф. Пока режим ЧС будет действовать в Италии до 31 июля. В зависимости от ситуации, ограничения могут снять и раньше.

Из-за быстрого распространения вируса в стране начался дефицит средств защиты от вируса: масок, перчаток и другого. Некоторые страны прислали Италии гуманитарные грузы или выделили специалистов, чтобы те помогали местным врачам бороться с вирусом. Кроме того, на этой неделе новый полевой госпиталь в Бергамо начал прием первых пациентов.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 9 апреля 2020 года, то за сутки от опасной инфекции выздоровели рекордное количество человек - более двух тысяч. В последний раз рекорд установили 30 марта, когда выздоровели более 1500 пациентов.