«К клиентам я приезжала пьяной»: Дана Борисова призналась, что была эскортницей

Похоже, 43-летняя Дана Борисова, которую долго лечили всем миром от алкогольной и наркотической зависимости, снова сорвалась. В который раз за последнюю неделю Борисова выходит в странном состоянии в прямой эфир Инстаграма. Впрочем, телеведущая утверждает, что это наветы сплетников. Увы, ее бессвязная речь говорит об обратном.

Так, в очередном эфире Инстаграма портала "Блокнот" Дана призналась, что занималась сексом за деньги.

- Самая большая сумма, которую мне предлагали за секс? 300 тысяч рублей, - поделилась в Инстаграме Борисова.

- Скажу честно, эскортом я занималась 3-4 раза. И я приезжала на эти встречи, все что можно употребив. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо. Я приезжала пьяной. Клиенты на меня жаловались. И слава Богу, что меня забрали потом в реабилитационный центр, где я вылечилась.

Сейчас тоже предлагают секс за деньги, но мне это неинтересно, - заверила подписчиков Борисова.

Напомним: Дана Борисова - одна из самых известных телеведущих 90-х годов. Блондинка была лицом программы «Армейский магазин» на Первом канале, потом вела на НТВ «Принцип домино» с Еленой Хангой. Однако алкогольная зависимость помешала дальнейшей карьере Борисовой. Сейчас ведущую приглашают только на скандальные шоу.