Карантин — хорошее время разобраться с миграцией

НА ИГЛЕ ДЕШЕВОГО ТРУДА

Нынешняя пандемия порождает великое множество проблем, но среди них есть один вопрос - никак не связанный с медициной, заметим, - который мне бы очень хотелось задать разного рода начальникам и властям.

А именно.

Не пора ли начать что-то делать с миграцией?

Не будем сейчас обсуждать общую философию наполнения России миллионами евразийских братьев из Таджикистана и Узбекистана. Я думаю, что сама эта философия - в принципе разрушительная и наркоманская, год за годом приносившая стране вред не меньший, чем торговля героином или алкоголизм, но теперь речь идет уже не о том, как должен быть организован рынок труда "в принципе".

Речь идет о том, что рынок труда - в значительной своей части - схлопывается, терпит убытки, равных которым не было уже много лет, - и что же будет со всеми этими молодыми активными мужчинами, которые водили такси, работали на стройке или занимались каким-то иным неквалифицированным трудом, масштабы которого начнут сильно уменьшаться в связи с карантином и кризисом.

Курьеры службы доставки еды в ожидании заказов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПАРА ШАГОВ ОТ 1917-ГО

Ясно, что никаких сбережений, зажиточных родственников, собственности - у них здесь нет.

Ясно, что просто так, по доброй воле, Средняя Азия их обратно не примет.

Ясно, что у многих из них есть один простой путь - в разбойники.

Мы находимся буквально в паре шагов от ситуации 1917-1918 года, когда - важно об этом не забывать - огромную часть тогдашней преступности и анархического террора организовали своего рода "мигранты".

Разве что тогда это были не таксисты и строители, а дезертировавшие солдаты и матросы, бывшие военнопленные и каторжники.

Но если вместо матроса будет таксист - нас это мало утешит.

Обыкновенно чиновники в таких случаях действуют по принципу: "вот когда убьют - тогда и приходите".

То есть мигранты сначала должны начать грабить и убивать в достаточно мощных масштабах, а местные жители - в ответ на это - должны начать выходить за рамки всякой законности, и должна случиться какая-нибудь "Чемодановка" или "Кондопога", заполыхать должно как следует, иными словами, - и только тогда будут приняты сколько-нибудь разумные меры.

НА СТРОЙКУ, В ТАКСИСТЫ!

Упаси Бог нас от этого страшного сценария.

Может, не надо ждать, когда заполыхает?

Может, уже сейчас пора что-то делать с последствиями многолетнего мигрантобесия нашей экономики?

Очевидно, что даже в логике мирной и безопасной жизни, которая, будем надеяться, наступит после окончания нашего карантина, - сильно обедневшие, а где-то и полностью разоренные наши граждане будут остро нуждаться в рабочих местах.

И если устроиться на стройку захочет и сможет совсем не каждый житель мегаполиса, с его мало применимыми там офисными навыками, - то, например, рынок такси - подходит широкому кругу безработных, особенно если заставить популярные агрегаторы изменить рабские условия труда.

Полезно помнить и о том, что если эпидемия - это прежде всего проблема мегаполисов, то экономический кризис касается всех, а это значит, что и на физический труд найдется достаточно претендентов.

И почему же мы должны в такой момент содержать Узбекистан и Таджикистан, жертвуя поддержкой собственного работника?

Полезно помнить о том, что если эпидемия - это прежде всего проблема мегаполисов, то экономический кризис касается всех.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОШМАР УЛИЧНЫХ БАНД

Но это, повторюсь, касается мирного труда.

А есть и сугубо криминальная сторона дела.

Любой кризис - все-таки 90-е были недавно - вызывает эпидемию бандитизма.

Но одно дело - какие-то преступные группировки, занятые рынками, коммерсантами, переделом собственности, словом, серьезной добычей, которая находится все же вне повседневной жизни.

И совсем другое дело - уличные банды, грабящие и убивающие обычных людей за мизерные, в сущности, суммы, а то и вовсе - "за еду".

Это - худший из кошмаров.

Разумеется, Средняя Азия будет сопротивляться идее возвращения мигрантов домой.

Но на то у нас и существует большое и сильное государство - оно же у нас именно такое, если я не путаю, - чтобы найти аргументы и способы цивилизованно решить эту проблему.

Довольно уже нам этого вымышленного евразийского братства, этого бесконтрольного шатания по России чужих.

Настало время, когда весь мир прежде всего думает о своих.

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