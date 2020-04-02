Супердорогие маски, дезинфекторы и суп с мясом: власти Кореи рассылают карантинщикам "наборы здоровья"

Южная Корея фиксировала первые случаи заражения новым коронавирусом еще в январе, когда эпидемия COVID-2019 только набирала обороты. Но за три месяца пандемии в стране заболело всего 9976, а жертвами коронавирусной инфекции стали 169 человек.

Власти не пошли на жесткие ограничительные меры, как это сделал Китай. Однако, когда пару дней назад было зафиксировано 158 новых случаев заражения, Сеул поднял уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и еще три города в провинции Кёнсан-Пукто оказались в эпидемической «красной зоне», к ним также добавилась провинция Кёенгидо. До 5 апреля жителей этих районов попросили оставаться в домах, были отменены все массовые мероприятия и закрыты спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.

Тем временем, власти Южной Кореи совместно с крупнейшими производителями отправляют всех жителей, прилетевших из США и Европы, на принудительный карантин. И чтобы им не было скучно, карантинщики получают особые посылки. О том, что находится в такой бандерольки, рассказывает корейский блогер. Ее видео с распаковкой спецнабора от Министерства здравоохранения Южной Кореи набирает в последние дни большую популярность в сети.

- Это маска KF-94, в одной упаковке - 5 штук. В сумме - 20 масок. Они сейчас очень дорогие. Не могу поверить, что мне одной дали 20. Одна упаковка стоит 4-5 долларов. Еще я получила целую упаковку обычных масок, их тут 25 штук. Не думаю, что они так же эффективны, как KF-94. 500 мл дезинфицирующего средства. Банка дезинфектора для рук. Не ожидала, что он будет таким здоровым. Градусники, которые можно использовать по сто раз каждый. Я таких даже не видела никогда, - отмечает девушка.

Помимо санитарных и медицинских средств в посылке были и продукты.

- Еще я получила печенье, батончики со злаками, орешки, две плитки темного шоколада. Питательный ионизированный напиток, апельсиновое и яблочное желе. Упаковка с 12 варенными яйцами в соусе с говядиной. Рис, кимчи со свининой, просто кимчи, суп с мясом. За все это заплатил «Самсунг», за что я им очень благодарна. Я даже не ожидала, что корейское правительство сделает такое для меня. Это очень мило, - комментирует девушка, демонстрируя открытку от отправителей посылки.

Кореянка показала карантинный набор, который раздают всем прилетевшим из-за границы.

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