В Минобороны опровергли сообщения об отмене или переносе Парада Победы на Красной площади

Какие только слухи и предположения о предстоящем Параде Победы не разгуливают сегодня в российских СМИ! У обывателя голова идет кругом. С одной стороны он слышит и читает: «В Кремле и Минобороны рассматривают сценарий проведения Парада Победы осенью, приурочив его к окончанию Второй мировой войны». В России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября. Хотя 1 апреля Госдума приняла законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны почему-то переносится на 3 сентября.

Еще одна разгуливающая версия – проведение Парада Победы «без трибун» (то есть, без зрителей).

При этом авторы таких сообщений ссылаются на источники, близкие к Минобороны и даже администрации президента.

Еще один вариант слухов - перенос торжества на 7 ноября (в этот же день в 1941 году, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад войск, уходящих на фронт). Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.

«Комсомолка» для прояснения ситуации обратилась к официальному представителю Минобороны генерал-маойору Игорю Конашенкову. Он, в частности, сказал, что «все идет по плану», никаких решений об изменении даты и формата Парада Победы пока нет. 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка. А со всеми участниками парада проводятся «беспрецедентные меры профилактики» во избежание заболеваний личного состава. Например, у каждого участника парада три раза в день измеряется температура. Конашенков заметил также, что «люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота».

КСТАТИ

В истории современной России был единственный случай, когда Парад Победы проходил не на Красной площади, а на Поклонной горе. Это было 9 мая 1995 года по решению президента Бориса Ельцина. Ему тогда очень хотелось откреститься от «совковых традиций» и понравиться Западу. Парад тогда состоял из двух частей — на Красной площади (для ветеранов) и на Поклонной горе (для иностранных делегаций, с участием тяжелой военной техники). Такой сценарий Кремля вызвал бурное возмущение ветеранов Великой Отечественной войны и уже на следующий год парад возвратился на Красную площадь. Нынешний парад может стать рекордным по некоторым «параметрам». В нем должны принять участие более 15 тыс. военнослужащих и 375 единиц боевой техники. Для сравнения: в прошлом году в параде участвовало более 13 тыс. военнослужащих и свыше 130 единиц военной техники.