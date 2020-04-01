Госдума одобрила закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

1 Апр 2020 2020-04-01T14:59:39+03:00

Депутаты Думы одобрили закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября Фото: REUTERS

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В среду, 1 апреля, депутаты нижней палаты Федерального Собрания приняли законопроект о переносе Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Нормативный акт был одобрен в первом чтении, инициаторами проекта стали несколько депутатов и сенаторов.

Согласно опубликованному документу, в РФ будет упразднена ранее действующая дата дня воинской славы (2 сентября), а День окончания Второй мировой войны (1945 год) перенесен на 3 сентября.

Победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в окончание Второй мировой войны. Более 300 тысяч граждан страны наградили орденами и медалями по итогам сражения. Депутаты напомнили, что 3 сентября был днем всенародного торжества. После окончания войны Президиум Верховного Совета СССР издал указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.

В документе уточняется, что поправки призваны укрепить исторические основы и традиции, сохранить историческую достоверность и справедливость по отношению к победителям войны, а также увековечить память погибших героев.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что никаких решений относительно переноса парада Победы 9 мая в связи с распространением коронавирусной инфекцией пока что не принято. Москва пригласила на церемонию руководителям некоторых государств, многие из них уже согласились.

ИСТОЧНИК KP.RU