Как сделать самообеззараживающиеся устройство для открывания дверей и включения кнопок

Во время эпидемии, самые проблемные места в мегаполисе – кнопки и ручки дверей. Их касаются тысячи рук и нет никакой гарантии, что они не оставят после себя вирус. Это устройство изобрел автор интернет-канала «Делай сам» и все компоненты есть у вас дома – 100 процентов.

1. Берем моток изоленты или скотча. Лучший вариант – армированный сантехнический скотч.

2. Любую одноразовую или многоразовую зажигалку – лишь бы работала.

3. Шестигранник из набора ключей. У меня ключ остался от какой-то мебели шведского деревообрабатывающего концерна.

4. Соединяем детали устройства между собой.

5. После прикосновения к потенциально-заразным поверхностям, включаем зажигалку секунд на 20-30. Коронавирус погибает при 100 градусах Цельсия мгновенно. Не забывайте обеззараживать устройство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лайфхак по-китайски: зубочистки против коронавируса

Китайские медики предупреждают: самое опасное место, где легче всего заразиться новым коронавирусом 2019-nCoV – это обычный лифт: маленький объем помещения, плохая вентиляция и необходимость нажимать на кнопки, поверхность которых тоже может стать источником инфекции. (подробности)