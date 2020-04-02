2020-04-02T14:06:57+03:00
Наука

Как сделать самообеззараживающиеся устройство для открывания дверей и включения кнопок

"КП" рассказывает про антивирусный лайфхак, который можно сделать за одну минуту
Дмитрий СТЕШИН
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Устройство в работе.Устройство в работе.Фото: Дмитрий СТЕШИН
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Во время эпидемии, самые проблемные места в мегаполисе – кнопки и ручки дверей. Их касаются тысячи рук и нет никакой гарантии, что они не оставят после себя вирус. Это устройство изобрел автор интернет-канала «Делай сам» и все компоненты есть у вас дома – 100 процентов.

1. Берем моток изоленты или скотча. Лучший вариант – армированный сантехнический скотч.

2. Любую одноразовую или многоразовую зажигалку – лишь бы работала.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

3. Шестигранник из набора ключей. У меня ключ остался от какой-то мебели шведского деревообрабатывающего концерна.

4. Соединяем детали устройства между собой.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

5. После прикосновения к потенциально-заразным поверхностям, включаем зажигалку секунд на 20-30. Коронавирус погибает при 100 градусах Цельсия мгновенно. Не забывайте обеззараживать устройство.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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