2020-02-06T08:18:36+03:00
В мире

Лайфхак по-китайски: зубочистки против коронавируса

Самое опасное место для заражения – лифты, и изобретательные граждане придумали, как себя обезопасить [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самое опасное место для заражения коронавирусом – лифтыСамое опасное место для заражения коронавирусом – лифтыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайские медики предупреждают: самое опасное место, где легче всего заразиться новым коронавирусом 2019-nCoV – это обычный лифт: маленький объем помещения, плохая вентиляция и необходимость нажимать на кнопки, поверхность которых тоже может стать источником инфекции.

Причем даже совсем не важно, едет человек один, с соседями или в компании сослуживцев. Ведь лифтами в многоквартирных домов и офисных зданий постоянно пользуются сотни людей, кто-то мог покашлять или чихнуть в кабине. А коронавирус сохраняет жизнеспособность вне организма около двух суток.

Самое опасное место для заражения коронавирусом - лифты.

Поэтому изобретательные китайцы придумали, как можно нажимать кнопки в кабинке, не прикасаясь к ним руками: оставляют в лифтах зубочистки и распечатанные на принтере «инструкции», что с ними нужно делать. Нажать кнопку и выбросить в прикрепленный тут же пластиковый стаканчик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, к утру четверга в Китае из-за коронавируса скончались уже 563 человека, заразились свыше 28 тысяч.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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