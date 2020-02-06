Лайфхак по-китайски: зубочистки против коронавируса

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:18:36+03:00

Самое опасное место для заражения – лифты, и изобретательные граждане придумали, как себя обезопасить [видео]

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Китайские медики предупреждают: самое опасное место, где легче всего заразиться новым коронавирусом 2019-nCoV – это обычный лифт: маленький объем помещения, плохая вентиляция и необходимость нажимать на кнопки, поверхность которых тоже может стать источником инфекции.

Причем даже совсем не важно, едет человек один, с соседями или в компании сослуживцев. Ведь лифтами в многоквартирных домов и офисных зданий постоянно пользуются сотни людей, кто-то мог покашлять или чихнуть в кабине. А коронавирус сохраняет жизнеспособность вне организма около двух суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/759037" frameborder="0"></iframe> Самое опасное место для заражения коронавирусом - лифты.

Поэтому изобретательные китайцы придумали, как можно нажимать кнопки в кабинке, не прикасаясь к ним руками: оставляют в лифтах зубочистки и распечатанные на принтере «инструкции», что с ними нужно делать. Нажать кнопку и выбросить в прикрепленный тут же пластиковый стаканчик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, к утру четверга в Китае из-за коронавируса скончались уже 563 человека, заразились свыше 28 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU