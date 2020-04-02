2020-04-02T14:17:58+03:00
Звезды

Максим Фадеев раскрыл простой секрет, как похудел на 80 килограммов

Самый крупный продюсер российского шоу-бизнеса сбросил лишний вес благодаря хитрой процедуре
Елена ПЕТРОВА
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Максим ФадеевМаксим ФадеевФото: Борис КУДРЯВОВ
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За последние два года продюсер Максим Фадеев "сдулся" так сильно, что поклонники теперь узнают его разве что по неизменной бороде. В начале 2018-ого музыкант весил 198 килограммов и сильно страдал от лишнего веса. Теперь же весы артиста замерли на отметке 116. Оказывается, все это время Фадеев использовал простой лайфхак.

- Утром нужно выпивать 600 граммов горячей воды, такой, чтобы она приятно обжигала горло, но конечно, не кипяток, - поделился продюсер во время прямого эфира на канале Super в Инстаграме. - Делайте это трижды в день: утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес начнет уходить. Питаться можно так же, как и всегда, но сначала выпивайте горячую воду. Удивительно, но после этого вы больше трех ложек не съедите!

Между тем, вряд ли один только этот секрет помог продюсеру избавиться от лишнего веса. Чтобы подобрать рацион питания, Фадеев обращался к диетологам, но свое меню он держит в строгом секрете. Лишь однажды артист признался, что почти полностью отказался от термической обработки продуктов - лишь слегка ошпаривает кипятком некоторые из них.

К слову, Максим Фадеев редко говорит о своем здоровье и физической форме, ведь беды преследуют его с юности. В 17 лет Фадеев пережил клиническую смерть во время операции на сердце. Молодому человеку стало плохо после тренировки в спортивном зале, он попал в реанимацию, и врачи настояли на срочной операции. В другой раз продюсер признался, что в 37 лет почти оглох. Чтобы вернуть слух, ему пришлось пройти долгий курс реабилитации.

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Поклонники пребывают в шоке (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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