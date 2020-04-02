Эксперт: «Хватит копить резервы! Надо выручать людей и экономику!»

Жизнь почти всех стран мира парализована из-за карантина. Россия, как и многие другие, тоже начала принимать жесткие ограничительные меры. И это сразу же ударило по экономике. Закрылись кафе, магазины, торговые и развлекательные центры. Миллионы людей оказались без работы и средств к существованию. Что правительство должно делать в такой ситуации? Об этом в интервью «КП» рассказал Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

«СКОРО ВСЕ ЛЯГУТ В СБЕРЕГАТЕЛЬНУЮ ОБОРОНУ»

- Мировой кризис в экономике начался. Что происходит?

- Мы вступили в экономическую турбулентность. Самое большое падение нас ждет в ближайшие месяцы. Но нынешний кризис необычный. В прошлый раз - в 2008-2009 годах - был долговой кризис, тогда рушились банки и финансовая система, а их клиенты, в том числе бизнес, теряли деньги. Сейчас основной удар приходится по спросу и предложению. Производительность труда упадет. И почти все виды деятельности потеряют спрос на свою продукцию. Кто-то - больше, кто-то - меньше.

- Почему?

- Сейчас все основные экономические фигуранты - население и бизнес - сделают все, чтобы максимально снизить издержки. Люди пока еще активно покупают. Например, розничная торговля продала запасов на 20 дней. Идут продажи техники и недвижимости. Но пройдет еще две-три недели, и все люди лягут в сберегательную оборону. Они не будут ничего покупать, кроме жизненно необходимых вещей. Особенно дорогостоящие товары длительного пользования. Мы все это уже проходили. Спрос упадет. За ним упадет и предложение. И упадет экономика. Тем более, что у нас двойной кризис: и пандемия, и низкие цены на нефть.

- В Торгово-промышленной палате уже сделали прогноз, что три миллиона предпринимателей не переживут этот кризис…

- А вот это ерунда. Что, половина предпринимателей уйдут с рынка? Не будет такого. Наши предприниматели, в отличие от западных, самые предприимчивые в мире. Они все время находятся в регуляторном тренинге. Над ними постоянно проводят различные эксперименты: таможенные, налоговые. Они придумают массу управленческих схем, как снизить до нуля свои проблемы: уйдут в тень, сократят все возможные расходы.

- Но ведь кто-то все равно обанкротится. Уже есть прецеденты…

- Конечно, кто-то рухнет. По данным Росстата, в стране 26% предприятий убыточны. Значит, они создают никому не нужный продукт. Как ни цинично это звучит, но если уйдут эти финансово неустойчивые организации, ничего страшного не случится. Кризис для того и нужен. Только через разрушительное обновление у нас получится выйти на более-менее нормальную экономическую траекторию.

«ПОРА РАЗДАВАТЬ ВЕРТОЛЕТНЫЕ ДЕНЬГИ»

- А люди как же? Миллионы останутся без работы…

- Это серьезная проблема. По людям будет самый большой удар. Особенно по тем, у кого низкая квалификация. Здесь возможна социальная турбулентность. И здесь должно вступить в дело государство.

- Каким образом?

- Надо давать вертолетные деньги (от англ. Helicopter money - ситуация, когда государство начинает раздавать деньги населению просто так. - Прим. Ред.). То есть перечислить людям разово по 10-15 тысяч рублей. Это не так много. Даже если взять все население страны - 146 миллионов жителей, то на это нужно всего полтора-два триллиона рублей. Мелочь в масштабах страны. Только в Фонде национального благосостояния лежит 10 триллионов. Международные резервы Центробанка - еще 40 триллионов рублей по нынешнему курсу.

- То есть, вы предлагаете раздавать деньги всем без исключения? Как безусловный базовый доход?

- Я считаю, что поначалу нужно дать абсолютно всем - на время карантина. Чтобы поддержать спрос в экономике и миллионы людей, не заставлять их в этот сложный период заниматься сбором ненужных документов. А уже потом смотреть по уровню дохода. Потому что многим людям действительно помогать не надо - они и так не испытывают дефицита ресурсов.

- Как это лучше сделать? Как технически раздать деньги?

- Надо сначала принять это решение. А при желании можно сделать все что угодно. Мы живем в условиях четвертой промышленной революции и цифровой эпохи. Сейчас все автоматизировано. Все известно про каждого. Контроль через камеры наружного наблюдения, смартфоны, банковские счета и так далее. Наладить раздачу денег на карты проблемы точно не составит. Потом люди вернут эти деньги через налоги и через собственную производительность труда.

«БИЗНЕСУ НУЖНА НЕ ОТСРОЧКА, А АМНИСТИЯ»

- Но ведь этим людям, когда карантин закончится, надо будет где-то работать. Иначе государству придется их постоянно кормить. Как поддержать бизнес?

- В первую очередь, финансово. И здесь меры тоже пока недостаточны. Что такое отсрочка по налогам? Это значит, что сейчас я платить не должен, а должен отдать все в августе. Но как, если я сижу на нулях? Мне только продляют агонию. А потом я все равно рухну в августе или сентябре. Нужна не отсрочка, а полноценная амнистия. То есть нужно снять с бизнеса все налоги и страховые взносы, например, на три месяца. Бюджет это точно выдержит. У нас большие резервы. Сейчас самое время запускать их в экономику. Зачем копить деньги, если в критический момент их не использовать?! Час икс настал. Нужно выручать людей, выручать экономику.

- Как долго продлится кризис и насколько глубоким он будет?

- Сейчас сложно это сказать. Но есть приятная новость. Любая рыночная экономика циклична. Она работает по четырем этапам: кризис, спад, рост и бум. Это ее нормальное поведение. Кризисы наступают примерно раз в 10 лет. Но они всегда проходят. Поверьте, через два-три года у нас будет рост в 3 - 4%.

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