12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов: Доиграть матч претендентов по удаленке? Категорически нет!

На прошлой неделе в Екатеринбурге прервали ровно на половине матч претендентов на шахматную корону. Его победитель должен был в конце года сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Но что теперь делать, как доигрывать турнир? Мы позвонили Анатолию Карпову.

- Анатолий Евгеньевич , как вы считаете, турнир претендентов нужно доигрывать или стоит разыграть путевку заново, с первого тура?

- По-спортивному, конечно, доигрывать. Потому что нельзя отменить то, что состоялось. Да и вообще надо сказать, что в Екатеринбурге подошли очень серьезно к проведению этого турнира. Была полная изоляция участников, они жили в прекрасной гостинице, питание им доставлялось в номера. Отдельный коридор обеспечивал абсолютное отсутствие контакта со зрителями и с другими людьми. То есть они жили в такой общине, 8 участников и 2 арбитра.

- Правильно, что остановили турнир?

- Я думаю, что когда идет глобальная кампания и принимаются глобальные решения, индивидуальные случаи просто не рассматриваются. Мне думается, при том, что брались пробы у шахматистов каждый день по 2 раза, вообще могли и доиграть турнир. Потому что для участников не было никакой опасности. И мы знали, что никого из зараженных нет. Но поскольку приняли общие решения, то они распространились и на турнир. К сожалению, по окончанию первой половины пришлось делать перерыв. Но я надеюсь, что Екатеринбург продолжит это соревнования, потому что и федерация, и вообще все компании оказали всемерную поддержку этому мероприятию, так что нет оснований переносить его в другое место.

- Анатолий Евгеньевич, сейчас все сидят по домам. Может, и претендентские матчи можно проводить как-то по удаленке?

- Категорически нет. Не знаю, когда люди с ума сойдут, может, они и перейдут на удаленку. Конечно, у нас проходят турниры по интернету, и даже блиц-турниры, разыгрываются какие-то призы, но мы не можем заменить матч на первенство мира с реальным присутствием участников, реальным присутствием зрителей на какие-то виртуальные схемы.

- Важно видеть глаза соперника?

- Шахматы включают в себя не только борьбу идей на доске, но и психологию. Понятно, что шахматисты оценивают ситуацию, где-то рискуют, где-то не рискуют. Виртуально эта часть вообще выпадает. Это уже другие шахматы и другие титулы.

- Анатолий Евгеньевич, вы играли против соперника или против шахмат?

- Нет, я играл в правильные шахматы, но я учитывал состояние соперника и свое состояние.

- То есть здесь симбиоз – и то, и другое.

- Ну, и спортивную ситуацию. Здесь много составляющих. Играть в шахматы по интернету это все равно, что запустить спортсменов бежать 100 метров – один в Нью-Йорке, другой в Москве.

- К этому сейчас все идет.

- Но это же полная ерунда, это не соревнования, а тестирование.

- А что вы скажете о проведенных семи турах в условиях карантина участников, уровень игры не пострадал?

- Что касается шахматного содержания. Понятно, что влияние компьютеров и программ, которые играют все сильнее и сильнее, диктует определенной категории шахматистов и другие подходы. Не все на это идут, но многие опасаются домашних компьютерных заготовок, разработок. Поэтому меняется общий подход, подготовка. Надо отдать должное Яну Непомнящему, который сейчас на турнире выиграл как минимум две партии не дома, а именно получил небольшое преимущество в таком классическом варианте. Он не пошел на какие-то форсированные варианты, я думаю, опасаясь разработок, особенно с китайским шахматистом. Он просто получил небольшое преимущество и красиво очень довел его до логического завершения.

Турнир претендентов на матч за шахматную корону. Положение после семи туров, после которых турнир был остановлен.

1-2. Ян Непомнящий — 4,5

1-2. Максим Вашье-Лаграв — 4,5

3-6. Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищук — по 3,5

7-8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко — по 2,5