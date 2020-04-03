Ученые о мерах ведущих стран в связи с пандемией коронавируса: Мы наблюдаем паническую реакцию слона, на которого напала домашняя кошка

Нам говорят: чтобы остановить коронавирус, надо на время остановить жизнь. Поэтому в большинстве стран вводят карантинный режим: закрывают границы, останавливают работу офисов и предприятий, закрывают магазины, прекращают учебу в школах и университетах, людей изолируют в своих квартирах, а в городах вводят пропускной режим. И мы понимаем - чрезвычайные меры вводятся потому что на другой чаше весов жизнь и здоровье людей. Но всегда полезно знать и другую точку зрения, пусть даже не популярную. А она существует и ее высказывают вполне авторитетные и компетентные медики. Они утверждают: борьба с коронавирусом приняла такой размах, что наносит человечеству куда более значительный ущерб, чем сам коронавирус. В чем же их аргументы?

Страх победил здравый смысл

Кто: Профессор Йорам Ласс, бывший глава министерства здравоохранения Израиля.

Тезисы:

Люди всегда умирают и это очень печально. Вопрос в цене, которую мы готовы заплатить, чтобы сохранять прежний образ жизни. Каждый год в мире в ДТП гибнет более 1 миллиона 300 тысяч человек. Почему мы не запрещаем автомобили? Потому что это обрушит экономику и остановит прогресс. А прогресс за последние 100 лет дал человечеству увеличение продолжительности жизни в 2,5 раза. Медицинская цена коронавируса, напоминает цену, которую мы ежегодно платим за вирус сезонного гриппа. Мы все сочувствуем итальянцам, у которых умерло 13 155 человек (данные на 2 апреля), но напомню, что вирус гриппа ежегодно убивает в Италии 17 тысяч человек. Всеобщий карантин вызовет экономическую депрессию, которая убьет гораздо больше людей, чем вирус. Вскоре сократится поступление налогов, на которые существует здравоохранение, и те же самые старики будут умирать в больничных коридорах, потому что им не на что будет оказать помощь. Но это уже не будет никого волновать.

Всеобщий карантин вызовет экономическую депрессию, которая убьет гораздо больше людей, чем вирусФото: REUTERS

Когда политики говорят, что ведут войну с коронавирусом, мне, как врачу, смешно. Потому что указы правительства не могут остановить вирус. Единственное, что останавливает вирус это иммунитет. Лучший пример - история с пандемией свиного гриппа 2009 года, когда вирус победили не закрывая планету на карантин. Я сторонник британской модели: изолировать пожилых людей, для которых коронавирус опасен, и оставить в покое остальное население, чтобы у него выработался коллективный иммунитет. В Британии поступили разумно, но под давлением общественной истерии отступили от здравого смысла и стали убивать свою экономику, как и многие другие страны.

В Британии поступили разумно, но под давлением общественной истерии отступили от здравого смыслаФото: REUTERS

Закрытие предприятий и университетов величайшая глупость

Кто: Дэвид Кац, американский врач, доктор наук, бывший директор Научно-исследовательского центра профилактики Йель-Гриффин, который сотрудничает с Йельским университетом.

Тезисы:

К счастью, коронавирус не грипп, который убивает даже маленьких детей. Опыт Южной Кореи, где картину по коронавирусу отслеживали лучше всех в мире, показывает, что до 99 процентов случаев заболевания являются легкими и не требуют специального медицинского лечения. В группе риска только пожилые люди в категории 60+ и пациенты с сопутствующей хронической патологией. Те, кто старше 70 лет, умирают от коронавируса в 3 раза чаще, чем люди в категории от 60 до 69 лет. А в группе 80+ риск еще вдвое выше. Это знание о коронавирусе, дает уникальный шанс для применения подхода коллективного иммунитета - стратегии, которую используют в Нидерландах и отчасти в Британии. Изолируйте пожилых и дайте молодым работать! С гриппом мы не можем себе такое позволить, потому что, как можно тренировать иммунитет молодых родителей, не подвергая опасности их маленьких детей?

Паника губительна потому что мы тратим медицинские ресурсы на всех больных, хотя у большинства коронавирус вызывает только насморкФото: REUTERS

Запрет массовых и публичных мероприятий обоснован. Но, закрывая предприятия, университеты и школы мы делаем величайшую глупость. Это не только вызовет экономический коллапс и приведет к безработице, обнищанию и отчаянию у людей. Главное даже в другом - мы неправильно боремся с инфекцией. К чему привело закрытие предприятий и университетом? К тому что огромные массы работников и студентов с неопределенным инфекционным статусом уехали из крупных городов к себе домой. Они вернулись в свои семьи к своим родителям, бабушкам и дедушкам, которые как раз и состоят в группе риска. И вполне возможно привезли с собой смертельно опасный для них вирус.

Паника губительна потому что мы тратим медицинские ресурсы на всех больных, хотя у большинства коронавирус вызывает только насморк. Нужно сосредоточиться на защите уязвимых групп. Если мы не позволим себе создать коллективный иммунитет, то возникает вопрос: когда пожилым учителям можно спокойно вернуться в школу? Когда работники без опаски смогут занять свое рабочее место? Когда бабушки и дедушки смогут без страха принять внуков? Есть только один ответ: мы не знаем! Можно ждать появления лекарств и вакцины, но если мы не изменим подход, к этому времени произойдет крах общества и государства.

В группе риска только пожилые люди в категории 60+ и пациенты с сопутствующей хронической патологиейФото: REUTERS

Война с коронавирусом ведется вслепую

Кто: Джон Иоаннидис профессор эпидемиологии и специалист по биомедицинским данным в Медицинской школе Стэнфордского университета.

Тезис:

Covid-19 называют самой страшной пандемией столетия. Такие представления влекут драконовские меры по борьбе с ним во многих странах. Но мы принимаем решения, основываясь на плохо изученных данных. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила уровень смертности при заболевании коронавирусом в 3,4%. Объясню почему эти цифры не имеют смысла. Ни одна страна в мире не тестировала все население на SARS-CoV-2. Тестируют в основном пациентов с тяжелыми симптомами. Поэтому мы получаем искаженную картину, далекую от реальности. Единственной ситуацией, когда тестировалась вся популяция, был круизный лайнер Diamond Princess и его пассажиры. Показатель смертности составил 1,0% (7 смертей на 700 инфицированных пассажиров и членов экипажа), но среди туристов было много пожилых людей, среди них смертность от Covid-19 намного выше. С помощью компьютерного моделирования мы соотнесли уровень смертности пассажиров Diamond Princess на возрастную структуру населения США и получили смертность Covid-положительных пациентов на уровне 0,125%. Учитывая, что случай Diamond Princess это небольшая выборка, разумные оценки летальности могут колебаться, как в ту, так и в другую сторону - от 0,05% до 1%. Это огромный диапазон в оценке серьезности пандемии. Например 0,05% это ниже, чем смертность от сезонного гриппа. Если это действительно так, то самоизоляция целых государств с катастрофическими социальными и экономическими последствиями может быть совершенно иррациональным шагом. Это как паническая реакция слона, на которого напала домашняя кошка. Пытаясь убежать от нее, слон случайно может упасть с обрыва и погибнуть.