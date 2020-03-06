2020-03-06T11:16:47+03:00
В мире

Капитан круизного лайнера Diamond Princess получил прозвище "бесстрашный"

Дженнаро Арма последним покинул судно
Юлия Кекова
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Капитан круизного лайнера Diamond Princess Дженнаро Арма последним покинул корабль. Фото twitter.com/PrincessCruisesКапитан круизного лайнера Diamond Princess Дженнаро Арма последним покинул корабль. Фото twitter.com/PrincessCruises
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В сети появилось фото, как капитан круизного лайнера Diamond Princess Дженнаро Арма сходит на берег в порту Иокогамы в Японии. По традиции командующий судна ступил на сушу последним. Эвакуация пассажиров с корабля завершилась несколько дней назад.

Президент Princess Cruises Яна Шварц уже выразила благодарность Арме. По ее словам, он стал настоящим лидером как для пассажиров, так и для членов своего экипажа.

Жена капитана Мариана рассказала CNN, что ее супруг всегда дружелюбен и с особым теплом относится к гостям лайнера.

- Каждый день перед обедом, прежде чем они начнут есть, он желает им хорошего аппетита на итальянском языке. А на День Святого Валентина он раздавал цветы и дарил конфеты. Люди были в восторге от такого жеста заботы. Позже они выкладывали фотографии в социальные сети с комментариями благодарности, - отметила жена Дженнаро Арма.

Она рассказала, что в родной Италии капитана уже прозвали "бесстрашным". Командир судна нашел грамотный подход к своим пассажирам и не позволил им пасть духом во время карантина.

Напомним, роскошный лайнер Diamond Princess из места отдыха превратился до 3700 пассажиров в настоящую зараженную коронавирусом тюрьму.

Судно отправилось в плавание из Йокогамы 20 января. В пути оно заходило в порты Окинавы, Кюсю, Вьетнама и Гонконга. 25 января в Гонконге с круизного лайнера на берег сошел 80-летний гражданин Китая, у которого врачи диагностировали коронавирус нового типа.

Спустя неделю, 3 февраля, корабль вернулся в Иокогаму, однако высадка людей оказалась запрещена. Власти Японии провели медосмотр всех, кто находится на борту, и объявили карантин.

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess сходят на берег.Двухнедельный карантин окончен

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ИСТОЧНИК KP.RU

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