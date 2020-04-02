Заболевший коронавирусом главврач больницы в Коммунарке рассказал, чем занимается в изоляции

Одной из главных новостей нынешней недели стало известие о том, что коронавирусом заболел главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Этот медцентр, как известно, принял первую волну заболевших COVID-2019, сюда везут пациентов с осложнениями. Сам Проценко считает, что подхватил вирус - несмотря на все меры предосторожности и спецсредства – из-за ослабленного иммунитета. Последние недели медикам приходится работать фактически без выходных, только с перерывами на сон и еду.

После положительного теста на «корону» Проценко сказал, что чувствует себя нормально (то есть, болезнь протекает в легкой форме), но на время изоляции он продолжит работу.

Сегодня Денис Проценко рассказал на своей страничке в Фейсбуке, как проходят его последние дни.

После положительного теста на «корону» Проценко сказал, что чувствует себя нормальноФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Чем занимаюсь в изоляции? Да фактически тем же самым. Дистанционные консультации и обходы. Сейчас мы выдохнули и опять вернулись к вопросам качественной временной маршрутизации (новая навигация и логистика внутри больницы, - Авт.). Внедряем браслеты (для пациентов, - Авт.). И конечно «гоняю» отечественный аппарат ИВЛ...»

Последний пассаж говорит о том, что Проценко тестирует работу новых аппаратов искусственной вентиляции легких, которые внедряют в наши больницы.

Кстати, доктор продемонстрировал в соцсетях и упомянутые в своем сообщении браслеты. Точнее, браслет. Пациентам с подтвержденным коронавирусом теперь выдают «бирки» красного цвета. Там фиксируют ФИО пациента и его номер в базе больницы.

Сегодня утром Денис Проценко публиковал текущую статистику по больнице в Коммунарке. В ее стенах сейчас лечат 159 пациентов с COVID-2019. 26 человек находятся в реанимации (в том числе 7 на искусственной вентиляции легких). За сутки выписали 21 пациента, переболевших коронавирусом.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке. Глава государства, отметил что больница - "космос". Также Путин поблагодарил Проценко и его коллектив за тот труд и работу, которую проводят врачи, каждый день спасая жизни.

- Все работает как часики, как хороший и слаженный механизм. Люди будут знать, что делать, все у них есть. Тяжелые больные - уход за ними очевидный, сразу несколько человек вокруг них работают. Я знаю по себе, как важно организовать такую работу, и очень рад, что у вас это получилось, - отметил президент.