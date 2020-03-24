2020-03-24T15:27:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин прибыл в больницу в Коммунарке

Собянин рассказал российскому лидеру, что несколько больниц в Москве сейчас переводится на «профиль коронавируса»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Путин прибыл в больницу в Коммунарке, где проходят личение больные коронавирусомПрезидент России Путин прибыл в больницу в Коммунарке, где проходят личение больные коронавирусомФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин прибыл в московскую больницу в Коммунарке, где проходят лечение больные коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин прибыл в больницу на Коммунарке», - сообщил представитель Кремля

Напомним, перед своей поездкой Путин провел совещание с членами штаба по борьбе с коронавирусом. В нем приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мэр Москвы рассказал главе государства, что в Коммунарке сделали специальную систему, где испытывают новые тесты для определения наличия коронавируса. Более того он сообщил, что что несколько больниц в столицы сейчас переводится на «профиль коронавируса», а уже через три недели будет введена строящаяся отдельно больниц.

Собянин отметил, что такую же работу нужно проделать по всем субъектам.

«Мы нарастим за три-четыре дня до 5 тысяч коек, которые будут специализироваться на коронавирусе. Просим коллег, чтобы нам еще столько же федеральных коек дали. И такую же работу нужно проделать по всем субъектам», - сказал глава столицы

«Поедем посмотрим Коммунарку», - сообщил Путин

ИСТОЧНИК KP.RU

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