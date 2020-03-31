Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом
У главного врача городской клинической больницы №40 на "Коммунарке" Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Об этом сообщает телеканал Россия-24.
Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное. Предположительно, он мог заразиться covid-19 от пациентов, которые проходят лечение в медучреждении от коронавирусной инфекции.
В связи с заболеванием главврача в больнице примут дополнительные меры безопасности для персонала.
Ранее Проценко предположил, что России есть несколько вариантов развития с ситуацией коронавируса в стране.
- Если мы пойдем по "китайскому сценарию", все затихнет уже с наступлением тепла, в мае-июне. Если пойдем по линии "итальянского взрыва", то окончание пандемии можно спрогнозировать на сентябрь. Я своим родителям, которых навещаю раз в неделю сказал: увидимся в сентябре, - писал сайт kp.ru.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке. Глава государства, отметил что больница - "космос". Также Путин поблагодарил Проценко и его коллектив за тот труд и работу, которую проводят врачи, каждый день спасая жизни.
- Все работает как часики, как хороший и слаженный механизм. Люди будут знать, что делать, все у них есть. Тяжелые больные - уход за ними очевидный, сразу несколько человек вокруг них работают. Я знаю по себе, как важно организовать такую работу, и очень рад, что у вас это получилось, - отметил президент.
Согласно последним данным сайта стопкоронавирус.рф по состоянию на 31 марта, число инфицированных в России выросло до 2337 человек, вылечились - 121 человек, еще 17 умерли.
Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!
ИСТОЧНИК KP.RU