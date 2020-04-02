2020-04-02T19:48:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Как встречать Пасху дома в период карантина: советы батюшки для верующих

Рассказываем, что делать, когда из-за карантина не получается пойти в храм в праздник Пасхи
Роман ГОЛОВАНОВ
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Пасху, скорее всего, мы встретим домаПасху, скорее всего, мы встретим домаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Нерабочие дни из-за коронавируса продлены до 30 апреля. И Святейший Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов. Но на эти дни выпадает главный праздник православных — Воскресение Христово. Как же встречать Пасху, если тебе запрещено выходить из дома из-за карантина? Об этом «КП» рассказал священник Павел Островский.

КП: Отец Павел, что с Пасхой будет?

Отец Павел: Поем с людьми тропарь Пасхи, радуемся. Идем дальше. Если такая возможность есть. Если не будет возможности, просто все дома радуемся и празднуем Пасху. Христос с нами. Хочу напомнить христианам, как говорил апостол Павел, там, где умножается грех, преизобилует благодать. Можно перефразировать: там, где больше скорбей, там и больше Христа. Мы знаем множество примеров, рассказов людей, которые во времена гонений или эпидемии, когда они оставались дома, или во время войны, когда они не могли долгое время причащаться, эти люди свидетельствовали об особой благодати, утешении и радости, получаемых от Бога именно на этот период времени.

КП: То есть Пасху, скорее всего, мы встретим дома?

Отец Павел: Я думаю, что так будет. Если вводится карантин и с учетом тех законодательств и актов, которые сейчас применяются, и штрафы, и все остальное. Понятно, что никто из дома выходить не может. Кроме каких-то определенных ситуаций. И то только туда, куда тебе разрешили выходить. На данный момент времени священники могут служить. Так что они будут служить. Будем в тех условиях окормлять людей, насколько это получится.

КП: Как дома встречать Пасху?

Отец Павел: Во-первых, быть со всеми в мире. Почитать Священное Писание. Спеть или самим как-то помолиться, почитать богослужение. И дождаться, когда придет священник и причастит святых Христовых тайн. Все просто.

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Начать домашнюю молитву нужно в эту пятницу в 16:00. В это время Святейший Патриарх Кирилл начнёт объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский. После он прибудет со святыней в Богоявленский Елоховский кафедральный собор, где в 18.00 начнется утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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