2020-04-02T21:38:21+03:00
Звезды

"Он еще придет": Степаненко до сих пор надеется вернуть Петросяна в семью

Адвокат юмориста раскрыл неизвестные подробности его развода
Елена ПЕТРОВА
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Раздел имущества юмористов, которые официально развелись в конце 2018 года, длится много месяцевРаздел имущества юмористов, которые официально развелись в конце 2018 года, длится много месяцевФото: Михаил ФРОЛОВ
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Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Петросяна, рассказал в интервью, как проходил развод юмориста с Еленой Степаненко, и как сейчас они делят имущество.

- Мне очень комфортно работать с Петросяном, - признался Сергей Жорин. - Он во многом меня впечатлил, я его по-другому себе представлял. Петросян настоящий боец. В том плане, что мы договорились, выбрали стратегию, и он идет по ней, несмотря ни на что. Вокруг пули свистят, какие-то статейки появляются, там кто-то уколол, здесь уколол, а он прет напролом. Он сильный духом человек.

Раздел имущества юмористов, которые официально развелись в конце 2018 года, длится много месяцев - конца и края не видать. Специалисты составили опись всего совместно нажитого, не так давно началась оценка. Кроме нескольких квартир в столице, бывшим супругам предстоит поделить также картины и другие предметы искусства. Общая стоимость имущества, лишь по приблизительным оценкам, составляет 1,5 миллиарда рублей.

- Степаненко претендует на большую часть. Но однозначно, все будет по закону, - отметил юрист в новом выпуске интернет-шоу «Алена, блин!». - Уже сейчас уже все идет не так, как могла думать Степаненко. Она, наверное, представляла, что сейчас быстренько поставит Петросяну какие-то условия, информационно его задавит, и он отдаст все. Возьмет лишь зубную щетку и пойдет. Кстати, Петросян, наверное, так бы и сделал, если бы ему не было столько лет, как сейчас – он уже не может начинать жизнь заново. Поэтому будет по закону, поровну все разделят. Он, кстати, предлагал Степаненко больше половины имущества, но она хочет практически все. Объясняет это тем, что Петросян все равно потом вернется. А имущество будет у нее в сохранности.

- То есть она рассчитывает, что он вернется к ней? – уточнила у гостя ведущая.

- Ну наверное. У Степаненко была определенная задача. Она поэтому одновременно подала иск на расторжение брака и раздел имущества, чтобы не дать Петросяну возможности развестись, чтобы он не мог заново жениться. Но мы добились, чтобы расторжение брака было выведено в отдельное производство и развели их. И теперь все хорошо, - добавил адвокат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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