"Картина Левитана - копия, а не оригинал": Петросян опроверг миллиардную стоимость своих полотен

Евгений Петросян и Елена Степаненко еще не скоро приступят к разделу совместно нажитого за 30 с лишним лет имущества: слишком много объектов недвижимости и искусства сначала предстоит оценить. Работа оценщиков еще в самом начале, однако, то и дело появляются резонансные цифры, сколько стоит та или иная вещица. Последняя новость заключатся в том, что коллекция картин юмористов из 54 наименований потянула почти на миллиард рублей. Настоящий золотой фонд!

- Я предполагаю, что эта информация может идти от самой Елены Степаненко: ей выгодно, чтобы Петросян в глазах народа выглядел жадным миллиардером, - поделился с kp.ru адвокат артиста Сергей Жорин. – Да, он человек небедный, всю жизнь зарабатывал, но эти цифры далеки от реальности и в разы завышены.

По словам адвоката, цифры из описи картин сильно удивили Евгения Вагановича. «Эти суммы преувеличены в разы!», - возмутился артист. А некоторых шедевров и вовсе нет в коллекции Петросяна.

- Все полотна Айвазовского - «Чесменский бой», «Бриг «Меркурий», «Девятый вал», «Вид Амальфи», «Хаос. Сотворение мира», «Зимний пейзаж», «Гибралтар», «Солнечный день 1884 года» - которые в описи оценены в 17-20 миллионов рублей, никогда не принадлежали Петросяну, - продолжает Сергей Жорин. – И то, что в его коллекции есть картина Боголюбова «Синопское сражение» за 30 миллионов – тоже вопиющая ложь. Да, у Евгения Вагановича есть произведение Левитана - но это копия, а не оригинал. Соответственно, и общая стоимость почти в 1 миллиард рублей не выдерживает никакой критики. Скорее всего, этот вброс Степаненко затеяла, для того, чтобы разжечь страсти вокруг затянувшегося процесса раздела имущества. А ведь мы не раз предлагали и предлагаем сесть за стол переговоров и мирно все разделить.

По факту у Петросяна 200 картин, из которых стоящими художественными произведениями считается одна треть. Кстати, предметы живописи Евгений Ваганович никогда не собирался выставлять на продажу.

- Это часть души коллекционера! Картины я начал собирать задолго до того, как вступил в брак, - рассказал kp.ru Народный артист РСФСР.

- Пару лет назад нас пытались обвинить в подготовке к сокрытию картин, да и сейчас звучат такие намеки. Тогда часть произведений нашли в кладовке в квартире Петросяна, обернутые в целлофан, - вспоминает адвокат Жорин. – Да, они были упакованы, чтобы не пылились, но прятать их никто не собирался. Как можно вынести картины, которые описаны судебным приставом и находятся на ответственном хранении Елены Степаненко? А вот сама Елена Григорьевна не брезгует выносить из дома совместно нажитое имущество. На съемки своего нового шоу она взяла статуэтку, купленную Петросяном за 2500 долларов. Мы всерьез опасаемся, как бы под таким «ответственным хранением» семейное имущество не было разбазарено…

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