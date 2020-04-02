Число смертей от коронавируса в Москве выросло до 20

В Москве зафиксирован самый молодой пациент, скончавшийся от коронавируса. Мужчине, который сегодня умер в одной из столичных больниц, было всего 39 лет.

В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу сообщают, что у мужчины была двухсторонняя пневмония.

«Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней, - рассказали в штабе. - У пациента наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний».

Это уже 20-й по счету случай в Москве с летальным исходом пациента, у которого был подтвержден COVID-2019. За последний месяц в российской столице выявили 2475 зараженных пациентов. 140 из них уже выписаны из больниц.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин продлил все введенные ранее ограничения до 1 мая текущего года. В течение апреля также будет закрыты все непродовольственные магазины, точки общепита, спортивные объекты, парки и проч.