2020-04-02T21:26:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число смертей от коронавируса в Москве выросло до 20

Скончался 39-летний житель столицы, который три дня находился на искусственной вентиляции легких
Семен ЕЛЕНИН
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В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу сообщают, что у мужчины была двухсторонняя пневмония. Фото: Владимир Гердо/ТАССВ Оперативном штабе Москвы по коронавирусу сообщают, что у мужчины была двухсторонняя пневмония. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В Москве зафиксирован самый молодой пациент, скончавшийся от коронавируса. Мужчине, который сегодня умер в одной из столичных больниц, было всего 39 лет.

В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу сообщают, что у мужчины была двухсторонняя пневмония.

«Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней, - рассказали в штабе. - У пациента наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний».

Это уже 20-й по счету случай в Москве с летальным исходом пациента, у которого был подтвержден COVID-2019. За последний месяц в российской столице выявили 2475 зараженных пациентов. 140 из них уже выписаны из больниц.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин продлил все введенные ранее ограничения до 1 мая текущего года. В течение апреля также будет закрыты все непродовольственные магазины, точки общепита, спортивные объекты, парки и проч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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