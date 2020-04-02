В Москве скончался 39-летний мужчина с диагнозом коронавирус
Оперативный штаб Москвы сообщил, что в столице скончался 39-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус COVID-19 и с подтвержденной двусторонней пневмонией.
Больной находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У него наблюдалась полиорганная недостаточность, тахикардия, а также ряд других заболеваний.
За минувшие сутки в Москве выявили 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 43 диагноза поставлены в Подмосковье. На данный момент в столице зарегистрировано 2 475 случаев COVID-19, выздоровели и выписались из больниц 140 пациентов.
По последним данным на 2 апреля в России зарегистрировано 3 548 случаев заражения в 76 регионах. За весь период зафиксирован 31 летальный случай, а выздоровели 235 человек.
Накануне мэр Мэр Сергей Собянин призвал жители столицы соблюдать режим самоизоляции. Градоначальник сообщил, что в случае роста количества нарушений домашнего режима правительство Москвы вернется к вопросу пропускного режима передвижения в городе.
10 шагов по профилактике коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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