Инвестиции в себя

Вкладывайте в то, что у вас не смогут забрать! Этот совет звучит очень часто. Мол, не надо инвестировать во что-то материальное - надо инвестировать в себя любимого. И тогда в долгосрочной перспективе это окупится. Но что это значит? И как инвестировать в себя правильно, чтобы потом получить хорошие дивиденды, а не прогореть? Попробуем разобраться.

«Если человек облегчает свой кошелек в пользу ума, то никто не сможет его обокрасть. Инвестиции в знания приносят наибольший доход».

Бенджамин Франклин, человек, изображенный на 100-долларовой банкноте.

ИПОТЕКА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ?

С денежными инвестициями все предельно ясно. Вложил в банк 100 тысяч рублей под 6% годовых - получил через год 106 тысяч рублей. С биржевыми операциями чуть сложнее, но тоже вполне предсказуемо. Купил акции крупной компании - получил 5% от стоимости в виде дивидендов. Если повезло, то еще и заработал на росте котировок. Хотя котировки могут падать, а компании - банкротиться, но этот риск можно снизить за счет диверсификации - то есть размещения денег в нескольких финансовых инструментах.

С инвестициями в себя немного сложнее. Деньги за курсы и тренинги вы отдаете безвозвратно. А полученные знания могут и не трансформироваться в рост доходов. Вдруг окажется, что работодателям очередная корочка не нужна, а нужно что-то совсем другое? Ответим так. Как и в любых инвестициях, рыночный риск есть всегда. И его нужно учитывать. Поэтому нужно выбирать, куда именно вы вкладываете деньги, предполагая, что инвестируете в себя.

Копите знания, а не деньги

«Экономисты и социологи сходятся во мнении, что работа в возрасте от двадцати до тридцати имеет чрезвычайно большое влияние на карьерный рост в долгосрочной перспективе. Те, кто начал делать карьеру достаточно поздно, так и не смогут преодолеть пропасть, отделяющую их от тех, кто стал продвигаться по карьерной лестнице раньше. Кризис среднего возраста наступает в момент осознания того, что выбор, сделанный в двадцать - тридцать лет, изменить невозможно. В итоге человек рискует впасть в депрессию или спиться».

Цитата из книги Мэг Джей «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом».

P. S. В этой книге есть еще такая мысль - до 30 лет не нужно вкладывать деньги в ценные бумаги, откладывать на пенсию и т. д. В это время самое лучшее - инвестировать в себя, в свои новые компетенции. Наверное, в этом есть доля правды. Как и в том, что после 30 уж точно нужно заниматься не только повышением квалификации, но и начинать откладывать деньги.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Самые понятные инвестиции в себя - это обучение. Без него никак. Даже грузчику желательно научиться технике безопасности, чтобы не заработать хронический радикулит в первый же год работы. А уж работникам умственного труда и подавно нужно заниматься непрерывным образованием.

Тем не менее просто так набирать все знания подряд, наверное, нет смысла. Энциклопедизм, конечно, можно применять в играх эрудитов. И даже зарабатывать на этом. Но вряд ли поверхностное знание большого количества фактов позволит найти хорошую работу для большинства людей. Как ни крути, интернет теперь знает гораздо больше. С ним сложно конкурировать.

Эксперты советуют учиться наиболее полезным навыкам. Те, которые вам потребуются уже завтра или в перспективе ближайшего года. Например, можно повысить квалификацию для продвижения по карьерной лестнице. Один из способов - оценить, чего вам не хватает для перехода на следующую ступеньку в иерархии компании. Что стоит узнать, чтобы претендовать на руководящую должность? Возможно, есть смысл пройти курс повышения квалификации и даже попросить работодателя частично или полностью оплатить обучение. Тогда инвестиции в себя станут еще более выгодными.

Кроме того, есть некоторые универсальные навыки: английский язык, знание основных компьютерных программ, умение работать в команде. Все это в совокупности может повысить вашу стоимость на рынке труда. Главная задача - с помощью обучения стать более продуктивным на работе, опередить конкурентов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Фото: instagram.com/maxim_batyrev

Максим Батырев, популярный бизнес-тренер: Не читайте просто так, сразу применяйте

- По моей собственной оценке, большая часть тех или иных моих личных достижений связана с тем, что я прочитал, и с последующей рефлексией, довольно быстро переходящей в действия.

Тем не менее очень-очень многие люди не понимали, зачем я трачу 1000 - 3000 - 5000, а иногда и 10 000 рублей в месяц на книжки. Буквально крутили пальцем у виска и говорили, что я ненормальный. Да, я действительно был таковым. Но люди нечитающие всегда оставались где-то позади, на месте, продолжая крутить пальцем. А те, кто читал, росли вместе со мной не по дням, а по часам. И я был очень рад тому, что мне удалось подсадить на этот «наркотик» несколько десятков человек.

Знаете, что самое интересное? Очень многие, начав читать, говорят: «Какой же я был дурак, что не начал раньше!» Книги - это инвестиции, которые возвращаются уже через пару месяцев. До сих пор считаю, что люди, которые даже не пытаются начать читать, просто придумали себе стальное алиби, которым прикрывают собственные слабость и лень.

Хотя есть и другие, особенные люди. Они читают просто так. С одним из таких товарищей я встретился несколько лет назад и долго не мог понять, почему книги сквозь него проходят, как вода через решето. Оказалось, что этот человек читает бизнес-литературу, как беллетристику, для развлечения и не рефлексирует по поводу прочитанного. Прочитал - и все, повысил свой интеллектуальный уровень. Тогда-то у меня и появилась татуировка: «ЧИТАЙ И ОСМЫСЛИВАЙ ПРОЧИТАННОЕ!»

Именно такое чтение мне и помогло в бизнесе. Если бы я не применял на практике идеи и фишки из чужого успешного бизнес-опыта, я сдался бы на третьей книге и читать бы перестал, решив, как другие, будто «смысла нет».

Но даже и это не главное. Общаясь с множеством людей, я пришел к выводу, что уровень интеллекта и творческих способностей находится в прямой пропорциональной зависимости от качества и количества интеллектуальных нагрузок, которые получает наш мозг. Так же как мышца развивается благодаря физическим нагрузкам. Чем больше и чаще мы будем использовать свой творческий «мускул» - мозг, тем сильнее он станет. Мозг нужно тренировать! Чем больше человек читает книги про продажи, коммуникации, менеджмент, маркетинг, тем чаще в голову ему приходят новые идеи для бизнеса, для роста личной эффективности.

По материалам книги М. Батырева «45 татуировок менеджера».

При этом формы обучения могут быть разные. Кому-то удобнее читать книги, кто-то предпочитает онлайн-курсы, а кто-то - живые тренинги. В идеале лучше пользоваться всеми возможностями. Это позволит закрепить материал и потом применить его на практике. Правда, есть один нюанс.

«Никогда не инвестируйте в бизнес, которого вы не понимаете», - сказал как-то самый успешный инвестор в мире Уоррен Баффет.

Но что делать, если вы не понимаете самого себя, чего вы хотите от жизни и чем хотите заниматься? Как тогда инвестировать в себя? На этот вопрос каждый должен ответить самостоятельно. Главное - чтобы то, чему вы учитесь, вас воодушевляло. Идти против себя, получая образование только ради корочки или очередного сертификата, не очень продуктивно. Вы либо бросите обучение на полдороге, либо забудете все, чему учились, сразу после окончания курсов. Но даже если доучитесь и сможете применить знания на практике, а работа не будет приносить удовольствия, вряд ли вы долго продержитесь на этой должности.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Доход очень часто зависит от того, как мы себя чувствуем. Если мы разбиты и устали, то подвигов на рабочем месте от нас ждать точно не стоит. Здоровый образ жизни позволяет стать более эффективным и в перспективе зарабатывать больше. Поэтому инвестиции в свое здоровье - это тоже инвестиции в себя.

Про то, как повысить уровень своей энергии и не сгореть на работе, написаны сотни статей и книг. Канадец Крис Бэйли решил испытать на себе разные рецепты и сделать собственные выводы. В течение года он экспериментировал с разнообразными приемами повышения эффективности: работал по 90 часов в неделю, устраивал себе трехчасовые «сиесты», отказывался от смартфона на 10 дней, просыпался каждое утро в 5.30 и отказывался от кофеина и сахара. А потом написал книгу «Мой продуктивный год».

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Вот что советует автор для поддержания здоровья и личной эффективности:

• Заниматься спортом каждый день. Как вариант - бегать.

• Давать отдых мозгу. Например, медитировать хотя бы 5 - 10 минут в день. И обязательно высыпаться.

• Правильно питаться. Не переедать. Не пить алкоголь.

• Пить кофе только тогда, когда это стратегически важно. Например, в дни, когда нужно сделать срочную работу или написать важный отчет.

• Работать не больше 40 часов в неделю. Лучше тратить время эффективнее, а не засиживаться в офисе до полуночи.

• Отключить множественные раздражители. Например, уведомления из соцсетей.

• Сосредотачиваться только на одном деле. Это снизит уровень стресса.

• Регулярно проходить медицинское обследование, принимать витамины и биологически активные добавки (но без фанатизма и только после консультации с врачом).

ПАССИВНЫЙ ДОХОД СИЛЫ БЕРЕЖЕТ

Компетенции - дело хорошее, но как ни крути, а заначка все равно должна быть. Как правило, с годами сил становится меньше, как и желаний совершать трудовые подвиги. Поэтому лучше подстраховаться и создать себе финансовую подушку безопасности. Инвестиции в обеспеченную старость - это тоже инвестиции в себя. Случиться может разное: профессия окажется невостребованной или придется переехать в другую страну. Поэтому параллельно с повышением квалификации лучше создавать и денежную заначку. И здесь стоит действовать постепенно.

• Сначала создайте подушку безопасности, то есть откройте банковские депозиты в разных валютах. Сумма - не меньше расходов вашей семьи на три-четыре месяца.

• После этого можете начать инвестировать деньги на бирже. И лучше с маленькой суммы, которую вы готовы потерять. Главное - не становитесь спекулянтом. Вкладывайте небольшие суммы, но регулярно. И распределяйте их среди акций и облигаций крупнейших компаний. Консервативная стратегия «Купил и держи», как правило, приносит более высокий доход, чем хаотичные попытки угадать движения рынка.

• Не верьте обещаниям сверхдохода. Легенд у мошенников много, и они крайне правдоподобны. Вкладывайте деньги только через те компании, у которых есть лицензия ЦБ. Это не уменьшает рыночный риск (потеря части или всего дохода от снижения котировок или банкротства компании), но резко снижает риск обмана (хотя и не избавляет от него полностью).

ВАЖНО

Как не отдать деньги мошенникам от инфобизнеса

Обучение в интернете - модная тенденция последних лет. Курсов стало очень много. И определить, какие из них стоящие, а какие - лишь бессмысленная потеря денег, очень сложно. Обещание «вернуть деньги, если вам не понравилось», как правило, ничего не стоит.

По сути, студент, купивший онлайн-курс, приобретает кота в мешке. Лицензии на образование у таких «инфобизнесменов» обычно нет. Жаловаться на плохое качество, если курс окажется именно таким, некому.

Справедливости ради - хорошие онлайн-тренинги есть. Но плохих все же больше. Стоит соблюдать определенные правила, чтобы не нарваться на мошенников от инфобизнеса. Вот они:

• Не покупайте курсы на слишком общие темы. «Как стать богатым», «Как обрести счастье и покой» и т. д. Это примеры тренингов-пустышек. Скорее всего, ведущие будут рассказывать прописные истины, которые они бесплатно почерпнули в интернете, а потом продали вам.

• Соберите информацию об авторе. Он должен быть признанным мастером своего дела. Нет смысла учиться бизнесу у тех людей, которые им никогда не занимались.

• Не ведитесь на гигантские скидки. Отличительная черта инфобизнесменов - они ставят космические цены на свои услуги. Например, продают онлайн-книгу за баснословные 5000 рублей. А потом якобы устраивают распродажу 90% и предлагают купить ту же книжку за 500 рублей. Хотя она и 100 рублей не стоит. Как правило, это 10 - 20-страничный «труд» с прописными истинами. Но вы уже заплатили.

• Покупайте онлайн-продукт только у юрлица. Любой товар или услугу может продавать лишь легальный предприниматель. Только в этом случае клиент защищен и может предъявить претензии, если товар или услуга будут ненадлежащего качества. Если вы переводите деньги с карты на карту, это то же самое, как отправить сбережения незнакомому человеку в другом городе. И потом надеяться, что он сдержит обещания.

• Просите примеры работ. Нормальные авторы понимают, что продают кота в мешке. Поэтому не удивятся, когда вы попросите прислать им пробный урок. Он позволит оценить, подходит ли вам тот контент, который излагает автор, и нравится ли вам в принципе, как преподносится материал. Личность преподавателя очень важна. Учиться должно быть и полезно, и интересно. Если вам ничего не ответили на эту безобидную просьбу, скорее всего, материал не стоит вашего времени и денег.

• Покупайте курсы у учреждений, имеющих образовательную лицензию. Это, как правило, дороже, но здесь сразу несколько плюсов. Во-первых, есть некоторая гарантия, что вы получите то, за что заплатили деньги, и учебный продукт будет относительно качественным. Во-вторых, сможете получить сертификат или диплом установленного образца и сможете предъявить его будущему работодателю в качестве иллюстрации навыков. В-третьих, с потраченных денег можно получить налоговый вычет - 13% от суммы, но не больше, чем со 120 тысяч рублей в год (подробнее об этом можно прочитать на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в разделе «Как получить налоговый вычет»).

Подготовлено АО «ИД «Комсомольская правда» по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».