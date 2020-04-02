«Мне было шесть лет»: Лолита в детстве стала жертвой сексуального домогательства

Откровенные истории от Лолиты - не редкость: певица всегда честно рассказывает о свадьбах-разводах, трудных временах, былом пристрастии к алкоголю или запрещенным веществам. Но на этот раз артистка удивила даже тех, кто думал, что знает о ней все.

Милявская стала первой женщиной в гостях шоу «Что было дальше?», где комики пытают приглашенных звезд неудобными вопросами. Делать скидку по половому признаку 56-летней Лолите не стали - ведущие буквально засыпали ее репликами, от которых у трепетных барышень запылали бы щеки.

- Правда, что многие в 56 лет заводят себе молодых любовников? Прохор Шаляпин звонил? - вот, пожалуй, самый приличный вопрос, который услышала артистка.

- Их же два жениха, есть еще Гоген Солнцев. Нет, я еще не настолько в климаксе, я для них слишком молода, - парировала Лолита, намекая, что эти два донжуана выбирают себе дам значительно старше.

По правилам шоу певица должна была рассказать историю из жизни, остановившись на самом интересном месте. Задача ведущих - угадать развитие событий.

- Все истории у меня только древние, я ведь уже на пенсии, - предупредила Лолита. - Это случилось 49 назад. Я жила в Киеве, училась в первом классе обычной советской школы. А после уроков наступало самое интересное. Мы ходили в ближайший универмаг дружной компанией что-нибудь украсть из канцелярских товаров. Выбор был небольшой – шариковые ручки, какой-то копеечный товар. Мы распределили, кто что возьмет. Я выбрала себе самый маленький предмет – стерку. Наши все уже стырили и ушли, а я осталась одна у прилавка. Потянулась к резинке, потом положила ее обратно, потому что было очень страшно. И я зависла у прилавка, почему-то положила руку на него тыльной стороной, так что ладонь была сзади. И вот тут оно и произошло...

Ведущие выдвигали самые разные версии, но никто из присутствующих так и не угадал.

- Вдруг я поняла, что в моей руке что то очень теплое. Я начала это ощупывать, подумала, пластилин кто-то в руку мне положил. И вы не поверите: поворачиваюсь, стоит дяденька – и он положил мне в руку свой половой член! Я была в первом классе, и скажу вам честно: в следующий раз это произошло только через 12 лет, - призналась Лолита в эфире шоу.

К счастью, этот инцидент не имел неприятных последствий - маленькая Лола просто сбежала от педофила и никогда его больше не видела.

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