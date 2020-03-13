2020-03-13T10:55:38+03:00
Звезды

Разводу Лолиты с пятым мужем помешал коронавирус

Певица собиралась расторгнуть брак в красивую дату - пятницу, тринадцатого
Елена ПЕТРОВА
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Общих детей у пары нет, совместно нажитое имущество не делятОбщих детей у пары нет, совместно нажитое имущество не делятФото: Евгения ГУСЕВА
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Бракоразводный процесс между Лолитой и ее пятым мужем, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, затянулся на несколько месяцев. Многие удивлялись: общих детей у пары нет, совместно нажитое имущество не делят - в чем проблема? Другие люди, мол, спокойно приходятся в ЗАГС, подают заявление и через месяц становятся официально свободны.

Иск в суд подал в данном случае Иванов. Объяснял просто: на совместный поход в ЗАГС у Лолиты нет времени из-за постоянных гастролей. Милявская ответила встречным иском, потребовав признать ее почти девятилетний брак фиктивным. В суде адвокат артистки Сергей Жорин доказывал, что Иванов все это время не пытался создать семью, а жил с певицей ради собственной выгоды - например, израильского гражданства, которое автоматом получил вслед за Лолитой. И если союз признают фиктивным, всего нажитого, в том числе израильского паспорта, Иванов попросту лишится.

Однако, все эти многомесячные баталии утомили артистку, и накануне судебного заседания 13 марта она в соцсетях записала обращение к своему адвокату:

- Давайте в пятницу, 13-ого, положим конец этому бракоразводному процессу. Мы с вами всем все доказали. И про брак, и про другие дела, которые можно было бы назвать уголовными. Но не вижу смысла. Ввиду моей личной жизни хочется уже побыстрее очистить паспорт, - намекнула Лолита на грядущий шестой брак. - А кроме того, я не желаю, чтобы человек зарабатывал деньги на разводе со мной, разгуливая по ток-шоу.

Не исключено, что в этом случае певице и ее адвокату пришлось отказаться бы от своих требований, чтобы наконец поставить точку в затянувшемся разводе. Однако, по инициативе Иванова заседание пришлось отложить.

- Он сообщил суду, что я недавно вернулся из Италии, которая сейчас объята коронавирусом, и поэтому должен выдержать двухнедельный карантин, - объяснил kp.ru Сергей Жорин. - В итоге, к нашему разочарованию, заседание перенесли на 27 марта, и долгожданный развод Лолита так и не получила. О чем это говорит? Правильно, Иванов сознательно затягивает процесс, чтобы и дальше зарабатывать на этой громкой теме и популярности своей жены.

Напомним, за несколько месяцев, что тянется развод, певица и ее адвокат выяснили, что до Милявской Иванов уже был женат на женщине, которая старше его на 20 лет. В этом коротком союзе тренер из Белоруссии получил паспорт РФ и сразу же развёлся. Таким образом, как полагает Сергей Жорин, брак с Лолитой стал уже вторым фиктивным в семейной «карьере» Дмитрия Иванова. Кроме того, адвокат заявлял об опасных БАДах, которыми муж пичкал Милявскую - о развитии этой истории певица обещает ещё рассказать в будущем.

Обращение Лолиты к Сергею Жорину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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