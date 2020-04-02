2020-04-02T23:06:52+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева раскрыла подробности своей личной жизни после расставания с фигуристом

Чемпионка мира 2015 года официально сейчас одна не только в карантине из-за коронавируса [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета Туктамышева в прошлом сезоне выиграла две бронзовые медали на этапах Гран-При в Китае и США.Елизавета Туктамышева в прошлом сезоне выиграла две бронзовые медали на этапах Гран-При в Китае и США.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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23-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева - одна из сильнейших в своем виде спорта в нашей стране уже многие годы. 5 лет назад она выиграла чемпионат мира и Европы, а последние сезоны ученица Алексея Мишина будоражит многих своими выступлениями на льду и активностью за пределами площадок. На чемпионате России 2020 в Красноярске фигуристка поразила всех, пойдя на попытку исполнения четверного прыжка, который до этого считался по силам только тем фигуристкам, которые работают у Этери Тутберидзе.

Но одна из главных новостей о Лизе по итогам уже ушедшего сезона - она рассталась со своим парнем-фигуристом. Долгие годы она очень близко общалась с Андреем Лазукиным. Пара встречалась и регулярно давала интервью, делилась совместными фотографиями в личных соцсетях. И вот в начале 2020 года стало известно, что Лиза и Андрей больше не вместе. Каково же ей приходится, находясь в карантине из-за коронавируса у себя дома в Санкт-Петербурге?

- С кем я сейчас встречаюсь? Ни с кем. Встречаюсь с познанием, познаю себя, - сказала Туктамышева во время прямого эфира в Инстаграме журналистки Марии Командной.

И рассказала немного о том, как проводит время на карантине, пережидая коронавирус.

- Карантиню, никуда не хожу, разве что только в магазин, пытаюсь заниматься в онлайне с хореографом. На каток никто не ходит, все сидят дома. Когда ты дома взаперти в квартире... Это тяжело, - сказала Елизавета.

Отметим, что в прошедшем сезоне 23-летняя фигуристка была дважды третьей на этапах серии Гран-При по фигурному катанию. У Туктамышевой - бронза состязаний в Китае и США. Кроме того, она была четвертой на чемпионате России 2020 в Красноярске. И как следствие - стала первой запасной на чемпионат Европы и мира. На европейское первенство в Грац Лиза ездила в новой для себя роли, попробовав силы в телекомментаторстве.

Елизавета Туктамышева. Произвольная программа. Командный чемпионат мира по фигурному катанию.Видео проката Елизаветы Туктамышевой на командном ЧМ-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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