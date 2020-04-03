2020-04-03T14:21:09+03:00
Общество

Школьников не оставят на второй год из-за карантина по коронавирусу

Но для этого детям придется выполнить учебный план на дому
Ксения КОНЮХОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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Школы сейчас массово и спешно переводят обучение на дистанционный режим, и не везде этот процесс идет гладко. Не все педагоги готовы работать с технологиями XXI века, да и не все ученики тоже. Но расслабиться на карантине никому не дадут:

- Если кто-то не хочет учиться дистанционно, то не выполнит учебный план, - объясняет замминистра просвещения Дмитрий Глушко. - Это (переход на дистанционное обучение – прим. Ред.) не прихоть, а условия текущего момента. Пока мы не можем организовать ученикам безопасное пребывание в школах. Но не надо переживать, что ребёнок останется на второй год – мы мобилизуем все возможности, чтобы дети получили полный доступ к учебным ресурсам.

Конечно, на учителей легла дополнительная нагрузка, и немалая. Сложнее всего приходится работникам сферы дополнительного образования – перенести в онлайн живопись и сольфеджио оказалось гораздо сложнее, чем русский и математику. Однако, с переходом в онлайн зарплата педагогов должна остаться на прежнем уровне, подчеркивают в Минпросвещения. Правда, для этого педагоги должны выполнять свою учебную программу в полном объеме:

- Конечно, тренировки по футболу или хоровое пение организовать в дистанционном формате очень сложно. Но учителя уже ищут разные варианты реализации таких уроков в онлайне, и я видел, что у них это получается, - уточнил Дмитрий Глушко. – Поэтому мы стараемся проводить дополнительные вебинары по дистанционному обучению.

С похожими сложностями сейчас сталкиваются и студенты колледжей и техникумов. Теоретическую часть занятий преподаватели уже переносят в онлайн. А вот с практикой пока проблемы:

- В ближайшее время мы выдадим рекомендации о том, как быть с практикой студентов, организаций среднего профессионального образования, - сообщил замминистра. – Понятно, что руку надо набить и сварщику, и повару, и маляру. Здесь регионы принимают разные решения – например, во Владивостоке преподаватели работают из дома, а практические занятия пока перенесены. Другой вопрос, что по окончании колледжа или техникума учащимся предстоит публичная проверка их навыков. В ближайшее время мы определим регламент и порядок этих проверок, чтобы выпускники этого года смогли сдать экзамены.

Кстати, перенести придется и смены в детских лагерях. В детских центрах федерального значения – "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена" – ближайшие смены уже отменены, как минимум, до 1 июня. А вот в случае с остальными детскими лагерями все зависит от учредителя:

- До первого июня точно ничего работать не будет, а дальше все будет зависеть от развития ситуации, - уточнил Дмитрий Глушко. – Решение будет принимать учредитель, в соответствии со статусом организации. Например, санаторно-курортные учреждения пока однозначно закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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