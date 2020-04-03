«Приходите лично, только мы закрыты»: как я пыталась получить пособие по безработице онлайн

На прошлой неделе президент Владимир Путин повысил максимальное пособие по безработицы с 8000 до 12130 рублей. А на днях мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплачивать дополнительно деньги москвичам, оставшимся не у дел из-за коронавируса, увеличив общую сумму до 19,5 тысяч.

Всю неделю тысячи обеспокоенных потерей работы граждан обрывали телефоны центров занятости по всей стране. Мы тоже решили потревожить чиновников, чтобы рассказать читателям, как правильно действовать, если вы потеряли работу.

«ЖДИТЕ ОТВЕТА»

«С 30 марта все услуги московского центра занятости населения оказываются дистанционно», - твердит мне телефонный автоответчик и отправляет на сайт ведомства.

На сайте есть подробная инструкция для соискателей. Если вкратце, то оставшемуся без работы нужно заполнить заявку и прикрепить фотографии документов:

- паспорт (2, 3 страницы) + страница с отметкой о регистрации;

- трудовая книжка – разворот первого листа, развороты листов о приеме и увольнении с последнего места работы;

- документы об образовании;

- справка о среднем заработке за последние три месяца.

Заполнили, отправили. Ждите. В течение нескольких дней вас зарегистрируют в статусе безработного и перечислят пособие – 19500 рублей.

Но такая ситуация только в Москве. В регионах дела обстоят иначе.

В центре занятости Кировской области трубку взяла дежурная сотрудница, которая, очевидно, заменяет там автоответчик:

- Из-за карантина мы работаем только дистанционно, но чтобы встать на учет вам нужно прийти к нам лично. Но если вы придете, мы вас не примем, потому что карантин.

- А как же мне, - спрашиваю, - получить обещанное президентом пособие?

- Никак, пока не встанете на учет. А на учет вы…

На колу мочало – начинай сначала.

Примерно также мне ответили и в Воронеже.

- Перезвоните 6-го апреля. Сейчас мы сами не знаем, как действовать. В Хабаровске, Волгограде, Ижевске, Красноярске получить статус безработного можно через интерактивный портал Минтруда региона (для каждого субъекта свой сайт).

После того, как вы заполнили отправили заявку с приложенными к ней копиями документов (набор такой же, как и в Москве), нужно ждать две недели. За этот срок вас оформят, присвоят статус безработного и вот только тогда вы будете иметь право на пособие. Но размер выплаты рассчитывается исходя из ваших доходов на последнем месте работы: минимум – 1500 рублей, максимум – 12130. Не факт, что именно вы будете получать по максимуму.

«В ЗАКОНЕ НЕТ НИЧЕГО ПРО УДАЛЕНКУ И САМОЗАНЯТЫХ»

Интересно, что пока ни в одном из центров занятости, которые я обзвонила, не заметили большого наплыва безработных.

- Точные цифры по марту, я думаю, нам даст Росстат после 15 апреля, - предположил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

- Почему в регионах разная ситуация складывается? Закон-то для всех един.

- Службы занятости находятся в юрисдикции субъектов Российской Федерации. И это означает ровно следующее: в значительной степени они сами определяют порядок работы там с безработными. И там, где развита система МФЦ, перейти на дистанционную работу оказалось проще: технология уже отработана. Как в Москве, например. А в том же Кирове нет. А вообще у нас по закону о содействии занятости населения не предусмотрена просто удаленная регистрация безработных.

- Вот как интересно.

- Этот закон вышел в 1991 году. С тех пор в нем были изменения, но чисто формальные. И про удаленную работу там ничего не написано. Закон отстал от жизни и оказался не готов к нынешним реалиям, поэтому и не все регионы быстро перестроились на дистанционку. Отдельный вопрос с пособиями. Например, понятия «самозанятые» в законе нет. Значит, они сразу же выпадают из ситуации поддержки. Несмотря на то, что у них легальные доходы, но пособие по безработице по закону для них предусмотрено минимальное. Понимаете? Для лиц, которые в силу обстоятельств находились в ситуации, связанной с «серой» занятостью, тоже предусмотрено только минимальное пособие. Есть еще один момент. По закону, встав на учет в службу занятости, вы обязаны приходить туда лично два раза в месяц. Если режим самоизоляции продлят, то как это условие будет работать?

- Сейчас многие прогнозируют, что после карантина нас ждет высокий уровень безработицы.

- С учетом того, что в системе сервисной экономики трудится до 30% населения, то потенциально мы можем предположить, что безработица достигнет 30%. Но это неверный прогноз, потому что нельзя предсказать, как сейчас поведет себя рынок труда. Есть два фактора: как долго будут продолжаться ограничения и насколько жесткими они будут. Самый высокий уровень безработицы у нас был в 2008 году – 6,5 процентов от всего работающего населения страны.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

«Нужно переждать весь этот бардак»

- Тем, кто сейчас теряет работу, я бы предложил переждать, пока этот бардак не закончится, - комментирует ситуацию основатель SuperJob Алексей Захаров. - Если человек может работать удаленно, то еще можно найти вакансию. Хотя активность работодателей в три раза меньше, чем неделю назад. Подвисли все сферы деятельности. И мы долго будем выбираться из этого кризиса. Мой прогноз: раньше чем через три года экономика не восстановится.

«Рассчитывать — только на помощь государства»

- Повышенные единоразовые пособия для безработных – существенное подспорье, - уверен президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности труда «Эталон» Олег Косарев. – Те предприятия, которые не приостановили свою деятельность, живут за счет какого-то запаса средств, который через месяц-два может иссякнуть. Насколько я знаю, государство планирует выдавать кредиты таким предпринимателям именно на выплату заработной платы. И это правильно, потому что в нынешних реалиях рассчитывать нужно только на помощь государства.

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